Arztserie : Mark Keller über schwierige Zeiten und den „Bergdoktor“

München „Martin, mein einziger Freund“ - mit diesem Satz wendet sich der TV-Arzt Dr. Kahnweiler regelmäßig hilfesuchend an den „Bergdoktor“. Und der weiß immer Rat. Nun beginnt die 16. Staffel der ZDF-Erfolgsserie.

Frage: Man kennt Sie als Schauspieler, zuletzt vor allem aus „Der Bergdoktor“. Aber Sie sind auch Musiker. Wie steht es um dieses Karrierestandbein?

Antwort: Jetzt gerade sehr gut! Am 24. Februar erscheint mein Album. Daran habe ich in den letzten Jahren lange und intensiv gearbeitet. Bei Streaming-Diensten kann man schon mal reinhorchen. Es ist eine richtig große Produktion, mit Symphonieorchester. Ich denke, die Zeit ist jetzt reif dafür, deshalb liegt mein Fokus gerade auf der Musik.

Frage: So war das auch schon in den frühen 1990er Jahren.

Frage: Was macht Ihre Krankenhaus-Karriere - also beim „Bergdoktor“?

Frage: Und Dr. Kahnweiler - bringt er es noch zum Chefarzt?

Frage: Trotz medizinischer Härtefälle steht die „Bergdoktor“-Serie für eine heile Welt. Ist das die Erfolgsformel: Auszeit vom Krisen-Alltag?

Frage: Sie spielen den Dr. Kahnweiler seit 2008. Wie sehr sind Sie nach so vielen Jahren eins geworden mit der Rolle?

Frage: Das Team wirkt sehr familiär und sehr freundschaftlich.

Antwort: Ja, Hans Sigl hält seit 16 Jahren das gesamte Team zusammen mit seiner Stimmung, mit seiner guten Laune und mit seiner Energie. Die Serie steht und fällt natürlich mit ihm. Er ist der Fels in der Brandung und wir anderen Darsteller unterstützen ihn so gut es geht.

Frage: Seit 16 Jahren tragen Sie als Schauspieler diesen weißen Arzt-Kittel. Werden Sie im privaten Umfeld auch mal um Rat gefragt?

Zur Person: Mark Keller wuchs am Bodensee auf, wo er auch heute noch lebt. Erstmals für Aufmerksamkeit im TV sorgte er mit einer Imitation von Dean Martin in der „Rudi Carrell Show“ 1989 in der ARD. Später spielte er in den Serien „Sterne des Südens“, „Alarm für Cobra 11“ und seit 2008 in „Der Bergdoktor“. Keller macht Musik und singt, in den sozialen Netzwerken auch gemeinsam mit seinen beiden Söhnen.