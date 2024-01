„Money For Nothing“? Mark Knopflers Gitarren unterm Hammer

Mark Knopfler, Sänger, Gitarrist und Komponist unsterblicher Welthits wie „Sultans Of Swing“, „Money For Nothing“ oder „Walk Of Life“, ist seit seiner Kindheit ein absoluter Gitarrenliebhaber. Alles begann mit Hank Marvin. Der einflussreiche Gitarrist der Band The Shadows („Apache“) stammt aus Newcastle, wo der in Glasgow geborene Knopfler aufwuchs. Für Marvin begeisterte sich der junge Musikfan Mark so sehr, dass der sich nichts sehnlicher als eine Gitarre wünschte.