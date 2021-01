Einschaltquoten : Mehr als zehn Millionen beim Stuttgart-„Tatort“

Berlin Mit Knochen im Neubau-Fundament begann der neue Fall der TV-Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz. „Das ist unser Haus“ fuhr einen sehr guten Wert für das Ermittler-Duo ein.

Der Stuttgarter „Tatort“-Krimi hat am Sonntagabend eine Topquote erzielt. 10,15 Millionen Zuschauer (28,1 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr im Ersten die Episode „Das ist unser Haus“ ein. Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) hatten dieses Mal einen Mordfall in einer alternativen Baugemeinschaft am Stadtrand aufzuklären.