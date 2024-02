Ausnahmemusikerin Christina Stürmer im Interview „Mein Dickschädel hat mich so weit gebracht“

Sie ist die erste Frau im deutschsprachigen Raum, die eingeladen wurde, ein „MTV Unplugged“-Konzert zu spielen. Christina Stürmer, geboren in Linz und seit zwanzig Jahren ein großer Star, nahm die Einladung freudig an. Im historischen Ambiente des Wiener Volkstheaters bat die 41-jährige Popsängerin nicht nur zahlreiche Gäste wie Wolfgang Ambros, Mathea oder die Sportfreunde Stiller zu sich auf die Bühne, sie spielte ihre bemerkenswert zahlreichen Hits wie „Millionen Lichter“, „Mama Ana Ahabak“ oder „Ich lebe“ in teils originellen Versionen, und an Bläsereinsatz mangelte es bei der gelernten Saxophonistin natürlich auch nicht. Steffen Rüth traf Christina Stürmer in Berlin, beide einigten sich im Gespräch auf das Du.