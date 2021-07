Eine außergewöhnliche Graphic Novel : Meisterhafte Lehrjahre

Ein Ausschnitt aus dem Cover der meisterhaften Graphic Novel. Foto: Reprodukt

Der Kanadier Guy Delisle hat in einer Graphic Novel seine ersten Job in einer Zellstofffabrik verarbeitet. Sparsam gezeichnet, effektvoll koloriert und meisterhaft präzise.