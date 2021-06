Dokumentationszentrum eröffnet : Merkel: Ohne Nazi-Terror keine Flucht und Vertreibung

Eine Kindergasmaske und eine Frostschutzmaske hängen in einer Vitrine in der Ausstellung des neuen Dokumentationszentrums der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin Nach hitzigen Debatten will das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung Teil einer neuen Erinnerungslandschaft sein. Die Kanzlerin verweist zur Eröffnung auf den Ausgangspunkt des Unrechts.

„Ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus über Europa und die Welt gebrachten Terror, ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus begangenen Zivilisationsbruch der Schoah und ohne den von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg wäre es nicht dazu gekommen, dass zum Ende des Zweiten Weltkriegs und danach Millionen Deutsche Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung erleiden mussten“, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Berlin.

Mit dem Zentrum werde „eine Lücke in unserer Geschichtsaufarbeitung“ geschlossen. „Über dieses Zentrum wurde lange und intensiv diskutiert in Deutschland, aber auch mit unseren Partnern in Europa“, sagte Merkel, die per Video zu einer Feierstunde zugeschaltet war. Umso mehr freue sie das Kommen der Botschafter Polens, Tschechiens und Ungarns.