Dokumentation : Merkel persönlich auf „Anne Will“-Sendeplatz

Arte zeigt die Doku am Dienstag, 22. Februar (20.15 Uhr), im Ersten läuft sie am 27. Februar (21.45 Uhr). Foto: picture alliance / dpa

Straßburg/Berlin Eines der persönlichsten Porträts der ehemaligen Bundeskanzlerin, zeigen Arte und das Erste Ende Februar. Neben Merkel selbst kommen u.a. Barack Obama, Theresa May und Christine Lagarde zu Wort.

Merkel zeigt persönliche Momente

„Angela Merkel hat sich viel Zeit genommen für dieses weitgespannte Projekt und stand zwei Tage vor der Vereidigung ihres Nachfolgers für zwei ausführliche Interviews zur Verfügung, den letzten ihrer Amtszeit“, teilt der verantwortliche MDR (Mitteldeutsche Rundfunk) mit. „Sie zeigt sich darin auch in sehr persönlichen Momenten und erlaubt Einblicke in ihre Gedanken- und Gefühlswelt.“

Der Film ist ab 20. Februar in der Arte-Mediathek und ab 25. Februar auch in der ARD-Mediathek zu finden. Im linearen Fernsehen läuft er dann zunächst bei Arte am Dienstag, 22. Februar (20.15 Uhr), und eben am Sonntag 27. Februar (21.45 Uhr) im Ersten.