Auszeichnungen Meryl Streep übergibt Lebenswerk-Preis an Nicole Kidman

Kidman spielte in Filmen wie „Tage des Donners“, „Eyes Wide Shut“, „Moulin Rouge“, „Dogville“ und „Being the Ricardos“ mit. Den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann sie 2003 für „The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit“. Mit großer Nase in der uneitlen Rolle der depressiven Schriftstellerin Virginia Woolf war sie kaum wiederzuerkennen.