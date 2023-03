„Endless Summer Vacation“ : Miley Cyrus erfindet sich mal wieder neu

Berlin Popstars werden immer dann besonders gehypt, wenn ihre Musik vermeintliche Rückschlüsse auf ihr Privatleben zulässt. Auch bei Miley Cyrus ist das so, die auf ihrem gespannt erwarteten neuen Album bewusst damit spielt.

Es dreht sich viel um Liebe und Sex

Entsprechend heißt es im starken Mid-Tempo-Elektrosong „Wildcard“: „I love when you hold me/ But loving you is never enough/ And don't wait for me/ 'Cause forever may never come“. Übersetzt also etwa: „Ich liebe es, wenn du mich hältst/ Aber dich zu lieben ist nie genug/ Und warte nicht auf mich/ Weil es ein „für immer“ vielleicht nie geben wird“.