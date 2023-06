Fotoband mit vielen Bildern der Beatles Mit dem Auge Paul McCartneys

In der Eröffnungsszene des Films „A Hard Day‘s Night“ aus dem Jahr 1964 befinden sich die Beatles auf der Flucht vor einer Meute schreiender Teenager, sie laufen, rennen und stolpern, um ihren jugendlichen Fans zu entkommen. In dem wunderbaren Fotoband „1964: Augen des Sturms – Fotografien und Betrachtungen“ sieht man eine großformatige, sich über eine Doppelseite erstreckende Schwarz-Weiß-Fotografie, die eine Straßenszene in New York zeigt. Auch hier: rennende Jugendliche. Die Verfolgungsjagden in „A Hard Day’s Night“ seien auf solche Szenen zurückgegangen, kommentiert Paul McCartney in der dazugehörigen Bildzeile das Foto. Nur ist er in New York auf der anderen Seite der Kamera und drückt den Auslöser. „Das Bild wurde vom Rücksitz unseres Wagens in der West Fifty Eighth aufgenommen, beim Überqueren der Avenue of the Americas.“