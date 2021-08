60 Jahre nach der Idee : Mit Verspätung: Der Arc de Triomphe in Paris wird verhüllt

Paris Rund 60 Jahre ist die Idee alt - nun wird der Triumphbogen in Paris verhüllt. Die Schöpfer des spektakulären Projekts erleben die Verwirklichung nicht mehr.

Bis zur offiziellen Einweihung am 18. September sind es zwar noch einige Wochen hin. Doch jetzt schon locken die Vorbereitungen zahlreiche Schaulustige an.

Jahrzehntelang hatte das Künstlerehepaar Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) - in Deutschland vor allem durch die Verhüllung des Reichstags 1995 in Berlin bekannt - das Projekt in Paris geplant. Nach Jeanne-Claudes Tod machte Christo alleine weiter, doch die Verwirklichung erlebt auch er nicht mehr mit. Der Künstler starb am 31. Mai 2020 in New York im Alter von 84 Jahren.