Museum als Hauptexponat : „Möglichkeit zum Neuanfang“ für die Neue Nationalgalerie

Berlin Der Bau wird als Wahrzeichen moderner Architektur gefeiert. Die Neue Nationalgalerie von Ludwig Mies van der Rohe öffnet wieder. Damit sind viele Kunstwerke aus langen Depot-Jahren befreit.

Den Beginn dieses Neuanfangs markieren Jäger und sein Team mit gleich drei Ausstellungen. „Das Gebäude ist ein Hauptexponat.“ So kommt die Ausstellung „Alexander Calder. Minimal/Maximal“ in der stilprägenden Haupthalle aus riesigen, stahlumfassten Glasfronten einer Hommage an den Bau gleich. Der US-amerikanische Bildhauer Calder (1898-1976) ist ohnehin von Beginn an mit dem Museum verbunden. Zur Eröffnung des Mies-Baus 1968 wurde seine Arbeit „Têtes et Queue“ aufgestellt, die nach der Sanierung wieder auf der Terrasse des Museums zu finden ist.