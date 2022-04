Einschaltquoten : „Mord mit Aussicht“-Comeback im Ersten gelungen

Marie Gabler (Katharina Wackernagel, 2.v.l.), Jenny Dickel (Eva Bühnen, 2.v.r.) und Heino Fuß (Sebastian Schwarz, l) mit Müller Schlichting (Roland Riebeling, r) in «Mord mit Aussicht». Foto: Frank Dicks/ARD/dpa

Berlin Nach sieben Jahren ohne „Mord mit Aussicht“ ist der ARD mit der wiederbelebten Regionalkrimi-Serie ein Comeback auf dem früheren Quotenniveau gelungen.

Es war die letzte Folge der neuen Staffel von „Mord mit Aussicht“. Sie konnte in alter Umgebung, aber mit neuer Besetzung (in der Hauptrolle Katharina Wackernagel statt Caroline Peters) an frühere Erfolge anknüpfen.