Furcht und Schrecken in Hengasch Warum man die neuen Folgen von „Mord mit Aussicht“ nicht verpassen sollte

Tote Hose in der Eifel. Marie Gabler, die Kommissarin aus Köln, hängt in Hengasch fest. Strafversetzt. Das Dorf fremdelt noch mit seiner neuen Polizei-Chefin. Und dann nervt noch dieser Innenrevisor: Marvin Hartwigsen („Hartwigsen mit g“) soll prüfen, ob eine Polizeistation in Hengasch überhaupt Sinn macht. Grund: Die Kriminalstatistik tendiert gegen null. Hengasch ohne Wache? Das geht gar nicht. Die Einwohner gründen im Gasthaus Aubach den Arbeitskreis „Furcht und Schrecken“. Und siehe da: Die Kriminalstatistik bewegt sich. Und gerät außer Kontrolle. Ist die Bombe im Briefkasten fake oder doch scharf?