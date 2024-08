Furcht und Schrecken in Hengasch Neue Folgen der fünften Staffel von „Mord mit Aussicht“

In den Untiefen des Internets indes köchelte das Thema weiter. Facebook-Gruppen mit fünfstelligen Mitgliederzahlen pflegten den Kult und hofften auf eine Wiederbelebung. Nach sieben Jahren zeigte der Sender ein Einsehen und gab eine vierte Staffel mit sechs neuen Folgen in Auftrag. Ein Risiko, denn auch das Ermittlertrio musste neu zusammengestellt werden. Rund um den Neustart im März 2022 hielten sich Vorfreude und Skepsis in den sozialen Medien noch die Waage. Doch letztlich wurde der Mut belohnt: Die Quote hielt Niveau – mit sechs Millionen Zuschauern pro Folge und weiteren sechs Millionen Abrufen in der Mediathek des Senders.