Musik : MTV Europe Music Awards: Favoriten Swift und Styles

Taylor Swift ist Favoritin bei den MTV Europe Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Düsseldorf Harry Styles und Taylor Swift gehen als Favoriten ins Rennen um die MTV Europe Music Awards. Der eine ist in sieben, die andere in sechs Kategorien nominiert. In Düsseldorf zeichnet sich ein Duell der beiden Superstars ab.



Die MTV Europe Music Awards in Düsseldorf stehen an diesem Sonntag (21.00) im Zeichen eines Superstar-Duells: Harry Styles ist für gleich sieben Awards nominiert, dicht gefolgt von Taylor Swift mit sechs Nominierungen. Ihnen auf den Fersen sind Nicki Minaj und Rosalía mit jeweils fünf Nominierungen.

Nach zehn Jahren kehrt die Vergabe der MTV Europe Music Awards am kommenden Sonntag nach Deutschland zurück. Erstmals findet sie in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen statt. Musikfans in mehr als 170 Ländern können das internationale Musikevent mit der Vergabe der begehrten Trophäen in Düsseldorf live im Fernsehen verfolgen.

Unter anderem werden David Guetta, Lewis Capaldi, Muse und OneRepublic auftreten, wie die Veranstalter verrieten. Bei älteren Zuschauern vielleicht besser bekannt ist David Hasselhoff, der ebenfalls erwartet wird.

