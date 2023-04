München-Freising Kirche will mit Ausstellung ihr Verhältnis zur Sexualität zeigen

Er hatte es satt, gegen Mauern anzurennen, gab seinen Job auf und arbeitet seit Anfang 2020 als Professor in Rom an der päpstlichen Universität Gregoriana. Beer pendelt zwischen München und Rom, dort lehrt er am Zentrum für Kinderschutz. Das passt, hat er sich doch schon viele Gedanken darüber gemacht, warum katholische Priester zu Missbrauchstätern werden. Bei Weitem nicht nur Männer mit Pädophilie-Veranlagung vergreifen sich demnach an Kindern, sondern im Priesterstand vor allem Männer mit „unreifer Sexualität“. Beer sieht dort „Leute in Einsamkeitskrisen“, gehemmte Männer, die vor der Welt flüchten wollen. Es bestehe große Gefahr, „dass ein Kipppunkt erreicht wird“. Dann vergreift man sich an den Schwächsten – an Kindern.