Einschaltquoten : Münster-„Tatort“ mit Publikumsrekord für 2020

Berlin Der arrogante Rechtsmediziner Boerne war im neuen Münster-„Tatort“ in einer Zwischenwelt unterwegs. Fast 13 Millionen Zuschauer guckten zu.

Der neue „Tatort“ aus Münster hat am Sonntagabend so viele Zuschauer vor den Fernseher gelockt wie kein anderer Fall aus der Krimireihe in diesem Jahr. 12,94 Millionen (34,9 Prozent) sahen ab 20.15 Uhr im Ersten die Folge „Limbus“.