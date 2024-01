Kolonialgeschichte Museen wollen Rückgaben organisieren

Ziel sei ein gesamtdeutsches Vorgehen der Museen, sagte die Direktorin des Linden-Museums in Stuttgart, Inés de Castro, am Montag am Rande des Treffens. „Wir wollen nach Wegen der Restitution und nachhaltiger Kooperation mit Kamerun suchen.“ Außerdem sollen die Herkunftsgesellschaften ein wichtiges Wort in der Debatte mitsprechen können. Aus Sicht der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) muss auch geklärt werden, an wen und wann Rückgaben stattfinden können und wer einzubeziehen ist. In der Stuttgarter Sammlung wird die größte kamerunische Sammlung in Deutschland mit rund 8000 Objekten aufbewahrt.