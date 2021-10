Kunst : Museum mit Knick - Das neue „Munch“ in Oslo öffnet

Oslo Oslo hat ihrem berühmten Maler Edvard Munch ein imponierendes Denkmal gesetzt: Mit einem Jahr Verspätung öffnet das neue Munch-Museum. Der deutsche Architekt Jens Richter musste sich im Vorfeld Kritik anhören.

In dem neuen Gebäude, das majestätisch im Fjord direkt neben der spektakulären Oper von Oslo thront, gibt es Platz genug: 13 Etagen und eine Bruttofläche von 26.000 Quadratmetern. Sieben Etagen sind der Kunst vorbehalten. In welcher Reihenfolge die Besucher die elf Ausstellungsäle durchschreiten, ist nicht vorgeschrieben. „Jeder soll seinen eigenen Weg zu Munch finden“, steht im Austellungstext an der Wand in der dritten Etage.