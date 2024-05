Nationalsozialismus Musical über polnische NS-Widerstandskämpferin

In Zeitlupe wird Irena von SS-Offizieren verprügelt, mit Schlagstöcken und Tritten. Dazu läuft jazzige Musik. Das Ganze passiert auf einer Bühne, normalerweise in Polen, jetzt aber auch in Berlin - einmalig, am Sonntag (5. Mai). Im Musical „Irena“ geht es um die polnische Widerstandskämpferin Irena Sendler (1910-2008), die 2500 jüdische Kinder aus dem Warschauer Ghetto schmuggelte.