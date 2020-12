Songs of Comfort and Hope : Musik für Corona-Zeiten: Yo-Yo Ma spielt Lieder zum Trost

Songs of Comfort and Hope

Berlin Von „Amazing Grace“ bis „Over the Rainbow“ - wir brauchen Musik für unser Gleichgewicht, meint der Cellist Yo-Yo Ma

Der Amerikaner hat mehr als 100 Platten eingespielt und 19 Grammys gewonnen. Mit seinem neuen Album erinnert Ma dabei an die bindende Kraft der Musik. Das sei gerade in Corona-Zeiten notwendig, sagt der 65-Jährige.

Mit seinen „Songs of Comfort and Hope“ spielt Yo-Yo Ma 21 berühmte Titel auf seinem Instrument - von „Amazing Grace“ bis „Over the Rainbow“. In der Pandemie, so sagt er im Gespräch, werde die tröstende Wirkung der Musik spürbar. Lockdown und Distanzregeln - der Alltag werde in diesen Zeiten oft zu einem gleichmäßigen Strom. Ohne soziale Kontakte könne Musik dem Tagesablauf eine neue Bedeutung geben.