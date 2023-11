Auszeichnungen Musikpreis Polyton - Von Künstlern für Künstler

Zu den bekanntesten Gewinnern gehörte Peter Fox, er erhielt einen Preis in der Kategorie „Performance“. Für seine diesjährige Tour konnten sich Fans vorab als Tänzer bewerben und dadurch „jedes Konzert in eine Mitmach-Party“ verwandeln, hieß es zur Begründung. In der Kategorie „Bühne“ konnte sich der Kopf hinter den Konzerten von „Deichkind Live 2022“ durchsetzen: Henning Besser habe „den Deichkind-Wahnsinn in ein innovatives Bühnenkonzept“ übersetzt, urteilten die Preisverleiher.