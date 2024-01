Militärjunta Myanmar: Filmemacherin Daewe zu lebenslanger Haft verurteilt

Auch ihre früheren Werke „Rahula“, „Take Me Home“ und „Brighter Future“ fanden viel Beachtung. Insgesamt hat Daewe mehr als 15 kurze Dokumentarfilme gedreht, die auf internationalen Filmfestivals gezeigt wurden. Anfang der 1990er Jahre saß sie bereits zwei Mal kurzzeitig in Haft, weil sie an pro-demokratischen Demonstrationen teilgenommen hatte.