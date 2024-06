Neu in Bonner Kinos Nach dem Oscar-Eklat 2022: Will Smith ist wieder da

Bonn · Nach dem Skandal bei den Oscars 2022 wurde es still um Will Smith. Mit „Bad Boys: Ride or Die“ meldet er sich zurück. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft werden dabei alle Register gezogen. Und es wird nicht an Material und Pixelpower gespart.

05.06.2024 , 18:34 Uhr

Im Einsatz für die Gerechtigkeit: Will Smith in einer Szene aus „Bad Boys: Ride or Die.“ Foto: AP/Frank Masi

Von Martin Schwickert