Die Nachbarn und das Grundgesetz Geert Muylle, Botschafter Belgien: „Ein Schatz, der auch für uns wertvoll ist“

Die derzeitigen multiplen Krisen können diese verschiedenen Faktoren verstärken und gleichzeitig in Spannung bringen. Also ja, ungeachtet der Gefahren und Herausforderungen der heutigen Zeit freuen sich auch die belgischen Rheinländer und feiern diesen besonderen Jahrestag zusammen mit ihren deutschen Cousins, Nachbarn und europäischen Mitbürgern, mit denen sie so viele Bande in Vergangenheit und Gegenwart verbinden. Das deutsche Grundgesetz und die politische Kultur, die dessen Umsetzung ermöglicht, sind ein Schatz, der auch für uns und ganz Europa besonders wertvoll ist. Er ist unendlich wertvoll, aber auch zerbrechlich, und ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie ihn weiterhin so gut hüten werden, wie Sie es in den letzten 75 Jahren getan haben. Alles Gute zu diesem Ehrentag, und viel Erfolg!