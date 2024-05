Die Nachbarn und das Grundgesetz Tomas Kafka, Tschechische Republik: „Ein juristisches Juwel“

Da man heute des 75. Jubiläums der Verabschiedung dieses juristischen Juwels nicht nur in Deutschland gedenkt, sehe ich dies als einen guten Anlass, dem Glückwunsch als der richtigen Reaktion auf Dinge, die unsere Anerkennung verdienen, ein Wort auch aktuell zu reden. Diesmal möchte ich jedoch diesen Glückwunsch an das Dokument selbst richten. Also, deutsche Verfassung, alles Gute zu deinem Geburtstag! Auch deine tschechischen Nachbarn sind sehr froh, dass es dich gibt.