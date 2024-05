Die Nachbarn und das Grundgesetz Pauline Kao, US-Generalkonsulin für NRW: „Eine robuste Achse der Kooperation“

Als US-Generalkonsulin in Nordrhein-Westfalen erlebe ich täglich, wie diese historischen Verbindungen unserer Verfassungen in eine pulsierende, zukunftsorientierte Partnerschaft übergehen. Nordrhein-Westfalen, einst durch den Zweiten Weltkrieg gezeichnet, ist heute ein Zentrum für innovative deutsch-amerikanische Kooperationen in Wirtschaft, Kultur und Bildung.