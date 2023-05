Album Nummer 25 Nächster Geniestreich der Popikonen Sparks

Der Titelsong leitet das neue Album mit einem harten, industriell klingenden Elektrosound ein. „Is it due to the rain, or is she in some pain“, singt Russell Mael (74), bevor ein dumpfer Beat einsetzt. In typischer Sparks-Manier erzählt „The Girl Is Crying In Her Latte“ von einem alltäglichen Mikromoment. „Das Mädchen weint im Coffeeshop, aber man weiß nicht genau warum“, sagt Russell. „Wir geben nicht wirklich eine Antwort, aber uns gefällt diese Situation. Es zeigt vielleicht auch die Einsamkeit und Isolation, die Menschen erleben.“