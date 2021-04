60er-Ikone : Nancy Sinatra war „anfangs unsicher und schüchtern“

Hamburg Lee Hazlewood machte sie zum Pop-Vamp. Frank Sinatra nannte sich wegen ihrer Hits zeitweise nur „Nancys Vater“. An die Entertainer-Legende erinnert sich Nancy Sinatra gern - musste sich aber auch von ihm emanzipieren.

Der weltberühmte Entertainer und Schauspieler Frank Sinatra sei zwar „ein großartiger Vater“ gewesen. „Ich habe tolle Sachen an seiner Seite erlebt. Doch es war von Anfang an klar, dass, wenn ich seinen Weg einschlage, es harte Arbeit sein würde, mir einen eigenen Namen zu machen“, sagte die US-Amerikanerin in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.