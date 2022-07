Britische Serie : „Neighbours“-Abschied nach 37 Jahren

London Fast 9000 Folgen in fast 40 Jahren: Am Freitag strahlte der Sender Channel 5 die letzte Folge der Soap „Nachbarn“ (Neighbours) aus - nicht nur für die britische TV-Landschaft ein einschneidender Moment.

Im Durchschnitt schalteten am Freitagabend 2,5 Millionen Menschen ein und in der Spitze bis zu 3 Millionen, wie der Sender Channel 5 am Samstag mitteilte. Das sei die höchste Zuschauerzahl, seitdem die Sendung 2008 den Sender gewechselt hatte. In den 1980er Jahren hatten teilweise noch mehr als 20 Millionen Menschen zugeguckt.