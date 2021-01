Medienberichte : Neil Young verkauft Teil seiner Songrechte

London Musikrechte sind ein heiß begehrtes Gut. Jetzt hat Neil Young einen Deal abgeschlossen.

Der Deal mit dem britischen Investmentfonds Hipgnosis Songs umfasse 50 Prozent der Rechte an 1180 Songs, die der 75-jährige Young im Laufe seiner Karriere komponiert habe, meldeten am Mittwoch etwa die britische Nachrichtenagentur PA und die BBC. „Heart of Gold“, „Rockin' in the Free World“ und „Cinnamon Girl“ gehören zu seinen bekanntesten Songs. Details wurden nicht bekannt.

Erst vor wenigen Wochen hatte der US-Singer-Songwriter Bob Dylan die Verlagsrechte an allen seinen Songs an den weltgrößten Musikkonzern Universal Music verkauft - und damit schätzungsweise mehrere Hundert Millionen Dollar eingenommen. Das Paket umfasste mehr als 600 Titel wie „Blowin' in the Wind“, „Knockin' On Heaven's Door“ oder „The Times They Are A-Changin'“.