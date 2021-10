Große Ausstellung : „Nennt mich Rembrandt!“ im Frankfurter Städel

Frankfurt/Main Auf dem Amsterdamer Kunstmarkt wetteiferten im 17. Jahrhundert viele Talente: Eine Ausstellung in Frankfurt widmet sich nun dem Durchbruch Rembrandts. Was zeichnete den großen Barockmaler aus?

Wie wurde aus dem Müllerssohn aus Leiden die „Marke Rembrandt“? Das Frankfurter Städel-Museum rückt in diesem Herbst einen der größten niederländischen Künstler in den Fokus.

Nach wie vor sei Rembrandt eine internationale Marke, sagte Kurator Jochen Sander am Dienstag. Die Fähigkeit, „seine dargestellten Figuren psychologisch so überzeugend zu durchdringen, ist bis heute sein Markenzeichen“. In der Frankfurter Ausstellung werden erstmals die ganz entscheidenden Jahre von Rembrandts Karriere in den Fokus gerückt, etwa von 1630 bis Mitte der 1650er Jahre, wie Museumsdirektor Philipp Demandt erklärte. Dabei gehe es um „Strategien der Künstlerwerdung, ja, der Markenbildung“.