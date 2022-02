Film- und Serien-Tipps : Das sind die Streaming-Highlights im März 2022

Bei Netflix startet im März die zweite Staffel der Erfolgsserie „Bridgerton“. Das Bild zeigt eine Szene aus der ersten Staffel. Foto: dpa/Liam Daniel

Ein neuer „Ice Age"-Film, ein neuer Pixar-Film, eine neue Marvel-Serie, die zweite „Bridgerton"-Staffel und vieles mehr. Ein Überblick über neue Filme und Serien im März 2022 bei Amazon Prime, Netflix, Sky, Disney+ und den Mediatheken.



Streaming-Highlights bei Amazon Prime

Star Trek: Picard - Staffel 2

Mit „Star Trek: Picard“ wurde 2020 das Star-Trek-Universum um eine weitere Serie erweitert. Nun kehrt der von Patrick Stewart gespielte Protagonist zurück. In der zweiten Staffel muss Picard in die Vergangenheit reisen, weil ein alter Bekannter eine große Gefahr mit sich bringt. Dazu muss Picard alte und neue Freunde zusammenbringen, um die Galaxie zu retten. Die neuen Folgen sind ab dem 4. März zu sehen.

Upload

Fortgesetzt mit einer zweiten Staffel wird auch die Sci-Fi-Serie „Upload“. In der ersten Staffel hatte der Protagonist Nathan einen lebensgefährlichen Autounfall, woraufhin er sich für den Upload zu Lakeview, einem digitalen Ort für nach dem Tod, entscheidet. Während er sich dort trotz Erinnerungslücken immer mehr zurecht findet, verdichten sich die Hinweise, dass der Autounfall kein Zufall war. Die zweite Staffel soll ab dem 11. März zu sehen sein.

Streaming-Highlights bei Netflix

Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten

Die fünfteilige Dokureihe dreht sich um vier Schauergeschichten über scheinbar harmlose Mitbewohner, deren bösartige und teils brutale Absichten ans Licht kommen. Für ihre Mitbewohner und ahnungslosen Opfer werden sie zu lebensechten Albträumen. Start der Serie ist am 1. März.

Against the Ice

Der Film „Against the Ice“ dreht sich um eine dänische Arktis-Expedition 1909 unter Leitung von Kapitän Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) mit dem Ziel, den Territorialanspruch der USA auf den Nordosten Grönlands zu widerlegen. Dieser beruhte auf der Annahme, dass Grönland aus zwei verschiedenen Landmassen bestünde. Der Kapitän und ein weiteres Crew-Mitglied wagen die Reise quer über das Eis. Der auf einer wahren Geschichte beruhende Film ist ab dem 2. März zu sehen.

Ein Teil von ihr

In der Serie „Ein Teil von ihr“ setzt ein plötzlicher Gewaltausbruch in einem verschlafenen Nest in Georgia für eine 30-Jährige und ihre Mutter eine unerwartete Kette von Ereignissen in Gang. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit reist die junge Frau quer durch das Land und dringt immer tiefer zu den dunklen Geheimnissen ihrer Familie vor, die sie in Gefahr bringen. Start ist am 4. März.

Queer Eye Germany

Die Netflix-Serie „Queer Eye Germany“ ist der erste internationale Ableger der US-Erfolgsshow „Queer Eye“ und begleitet fünf Lifestyle-Experten, die das Leben ihrer Schützlinge verändern. Mit dabei sind Leni Bolt, David Jakobs, Jan-Henrik Scheper-Stuke, Aljosha Muttardi und Ayan Yuruk. Sie helfen unter anderem einem jungen Fußball-Trainer beim Coming-Out oder einem alleinerziehenden Vater zurück ins Dating-Leben. Die fünf Folgen gibt es ab dem 9. März zu sehen.

The Adam Project

Bei „The Adam Project“ handelt es sich um einen Coming-of-Age- und Science-Fiction-Film. In Zentrum steht ein Junge, der um seinen Vater trauert und eines Nachts einen verwundeten Piloten (Ryan Reynolds) findet. Bei dem fremden Mann handelt es sich um Adam selbst, der aus der Zukunft kommt, um ein schlimmes Ereignis abzuwenden. Daraufhin beginnt ein wildes Zeitreise-Abenteuer. Regie führte Shawn Lewy (“Free Guy“), in weiteren Rollen sind unter anderem Mark Ruffalo, Jennifer Garner und Zoe Saldana zu sehen. Der Film ist ab dem 11. März zu sehen.

Bad Vegan: Berühmt und betrogen

Die vierteilige Doku-Reihe dreht sich um Sarma Melngailis, eine erfolgreiche Gastronomin. Die Serie erzählt, wie sie die Gelder ihres Restaurants veruntreute, um sie einem Mann namens Shane Fox zukommen zu lassen. Daraufhin begeben sich die beiden auf die Flucht. Start ist am 16. März.

Windfall

Im Film „Windfall“ kommen ein Unternehmer und seine Frau in ihr Ferienhaus, wo sie feststellen, dass es ausgeraubt wurde. Die Hauptrollen in dem Thriller spielen Jason Segel, Lily Collins und Jesse Plemons. Zu sehen ist der Film ab dem 18. März.

Operation Schwarze Krabbe

Der schwedische Actionthriller spielt in einer postapokalyptischen, vom Krieg zerrütteten Welt. Während eines harten Winters werden sechs Soldaten (darunter Noomi Rapace) auf eine lebensgefährliche geheime Mission geschickt. Start ist am 18. März.

Bridgerton - Staffel 2

Bridgerton gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Serien. Nun wird die Geschichte um die einflussreiche Familie Bridgerton in der Londoner Society zu Beginn des 19. Jahrhunderts fortgesetzt. Die zweite Staffel startet am 25. März.

Streaming-Highlights bei Disney+

Nightmare Alley und West Side Story

Erst im Januar startete „Nightmare Alley“ in den Kinos, ab dem 16. März läuft der unter anderem mit Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette und Willem Dafoe starbesetzte Thriller von Guillermo Del Toro schon bei Disney+. Es geht darin um einen Mann, der auf einem Jahrmarkt zu einem gefeierten Mentalisten aufsteigt und sein Glück dann in der großen Stadt versucht, wo er allerdings an eine Psychiaterin gerät. Ebenfalls nur wenige Monate nach Kinostart ist das Musical-Remake „West Side Story“ von Steven Spielberg ab Anfang März auf dem Streamingdienst zu finden.

Moon Knight

Das Marvel Cinematic Universe wird um eine weitere Serie erweitert. In „Moon Knight“ geht es um die gleichnamige von Oscar Isaac gespielte Titelfigur, die nicht zwischen Realität und Träumen unterscheiden kann, und sich eines Tages in eine andere Figur verwandelt. Los geht es ab dem 30. März.

Red

Die jüngsten Pixar-Filme „Luca“ und „Soul“ liefen schon nicht mehr im Kino. Nun geht es dem neuesten Werk aus der Animationsschmiede genauso. In „Red“ geht es um eine 13-Jährige, die mit den typischen Pubertätsproblemen zu kämpfen hat. Doch immer wenn die Gefühle hochkochen, verwandelt sie sich in einen riesigen roten Panda. Der Film ist ab dem 11. März zu sehen.

The Eyes of Tammy Faye

Der Film „The Eyes of Tammy Faye“ dreht sich um den Fall der Fernsehprediger Jim (Andrew Garfield) und Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain), der in den 1970er- und 1980er-Jahren für großes Aufsehen sorgte. Sie entwickeln ihren eigenen Sender, als sich hinter den Kulissen eine Katastrophe anbahnt – inklusive Skandalen, finanziellen Problemen und Attacken von Rivalen. Das Drama erscheint am 23. März.

No Exit

In dem Horror-Thriller „No Exit“, zu sehen ab dem 18. März, muss eine junge Studentin aufgrund eines Unwetters in einer abgeschiedenen Highway-Raststätte Unterschlupf suchen. Dort sitzt sie mit vier Fremden ohne Handyempfang fest. Im Laufe der Nacht entdeckt sie zudem, dass in einem Transporter, der einem der Gestrandeten gehört, ein kleines Mädchen eingesperrt ist.

Ice Age: Die Abenteuer von Buck Wild

Sid, Manny, Buck und Co. sind zurück. Mehr als fünf Jahre nach ihrem letzten Abenteuer erlebt die „Ice Age“-Crew nun ein weiteres. Ins Kino kommt der Film allerdings nicht, statdessen startet der Film am 25. März auf Disney+. Im Zentrum stehen dieses Mal das Rambo-Wiesel Buck Wild sowie die aufgedrehten Oppossum-Brüder Crash und Eddie.

Streaming-Highlights bei Sky

The Rising

In der achtteiligen Krimi- und Mystery-Serie „The Rising“ entdeckt eine Frau nach einer Party ihre eigene Leiche in einem Hotelzimmer. Alles deutet auf ein Verbrechen hin. Gefangen in einer Zwischenwelt macht sie sich auf die Suche nach ihrem Mörder. Zu sehen sind die Folgen am dem 11. März.

Adam Dalgliesh, Scotland Yard

Im Zentrum des Remakes der langlebigen Brit-Crimeserie aus den 80ern steht der britische Ermittler Inspector Adam Dalgliesh, der Mitte der 1970er Jahre Fälle lösen muss. Die sechs Episoden starten am 15. März.

Funeral for a Dog

„Funeral fora Dog" basiert auf dem erfolgreichen Debütroman „Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger. Die Serie erzählt von einem Journalisten, der für ein Interview nach Italien reist und dort in eine geheimnisvolle Geschichte hineingezogen wird. Die acht Folgen sind ab dem 17. März zu streamen.

The Dead Lands

„The Dead Lands“ ist eine Fantasy-Abenteuerserie aus Neuseeland. Darin wird ein Maori-Stamm durch einen hinterhältigen Überfall vernichtet. Nur der Sohn des Häuptlings überlebt – und will Rache. Start der acht Folgen ist am 22. März.

Die Kindermorde von Atlanta

Zwischen Juli 1979 und Mai 1981 kommt es in Atlanta zu einer Reihe von Mordfällen. 30 Opfer werden der Mordserie offiziell zugerechnet, es handelt sich überwiegend um afroamerikanische Kinder und Jugendliche. Die achtteilige Serie, ab 25. März, geht diesen Fällen nach.

JFK Revisited: Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy

Wer steckt hinter dem Mord an US-Präsident John F. Kennedy? Regisseur Oliver Stone präsentiert in der Doku Material, das die Behörden seitdem freigegeben haben. Start ist am 25. März.

Mediatheken

Beforeigners - Mörderische Zeiten, Staffel 2

In „Beforeigner“ wandern Menschen aus früheren Epochen in das heutige Norwegen. Als die Leiche einer ermordeten Zeitmigrantin gefunden wird, übernimmt die Zeitmigrantin und Kommissarin Alfhildr den Fall. Ihr Partner Haaland stößt auf eine verstörende Spur, die in die Vergangenheit und zu "Jack the Ripper" führt. Die Serie läuft ab dem 6. März in der ARD-Mediathek.

Back to Life

In „Back to Life“ wird eine Frau nach 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und kehrt in eine englische Kleinstadt zurück. Doch der Neustart gestaltet sich schwierig, ihre schreckliche Tat ist dort längst nicht vergessen. Als eine Nachbarin im Streit umkippt und ein Imbisswagen brennt, scheint die Schuldige sofort gefunden. Die sechs Folgen laufen ab dem 19. März in der ARD-Mediathek.