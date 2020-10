Netflix, Amazon Prime, Disney+ : Das sind die Streaming-Highlights im November

Spider Man a New Universe läuft im November auf Netflix. Foto: Sony Pictures

Service Wenn es im November grau und düster wird laden Streamingdienste dazu ein, einen gemütlichen Nachmittag auf der Couch zu verbringen. Gut, dass es dafür wieder Nachschub gibt.



Netflix

Mit direkt mehreren, hochkarätigen Filmen startet Netflix in den neuen Monat. Ab dem 1. November zeigt der Streamingdienst den Film Greatest Showman. Wer gerne musikalisch unterhalten wird und dabei Tänzer und Akrobaten sehen möchte, der ist bei diesem Film genau richtig. Der gescheiterte Familienvater P.T. Barnum (Hugh Jackman) verliert seine Arbeit und gründet daraufhin einen Zirkus. Was im ersten Moment verrückt klingen mag, ist am Ende herzerwärmend, wenn er und seine Zirkusleute nach gesellschaftlicher Anerkennung streben.

Aber auch Serienbegeisterte kommen in diesem Monat nicht zu kurz. Am 10. November startet die zweite Staffel von Bad Banks. Diese war bereits im Februar im ZDF zu sehen und widmet sich diesmal der Finanztechnologie.

Mit Spider-Man: A New Universe zeigt Netflix ab dem 11. November einen animierten Spielfilm, der im letzten Jahr mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Der Film folgt Miles Morales und seiner Verwandlung in Spider-Man. Begleitet wird Miles dabei von verschiedenen Spider-Man-Interpretationen aus dem Marvel Universum.

Wer nicht länger auf Weihnachten warten kann, wird gegen Ende des Monats fündig. Mit jeweils einem Film und einer Serie läutet Netflix die Vorweihnachtszeit ein. Am 25. November startet der Film The Christmas Chronicles: Teil Zwei. Halfen im ersten Teil die beiden Kinder Kate und Teddy Pierce dem Weihnachtsmann dabei, Geschenke auszuliefern, sind diese nun zu Teenagern herangewachsen. Kate (Darby Camp) trifft erneut auf den Weihnachtsmann (Kurt Russell) und muss ihm dabei helfen, Weihnachten zu retten.

Am 27. November folgt dann mit Überweihnachten eine Mini-Serie, die ganz im Zeichen der Familie und des Erwachsenwerdens steht. Das wird deutlich, wenn Basti (Luke Mockridge) aus der Großstadt zurück in seine Heimat in der Eifel fährt und feststellen muss, dass nicht mehr alles so ist, wie es das früher einmal war.

Disney+

Auch im November baut Disney+ sein Angebot an Dokus weiter aus. Ab dem 6. November kann man die Doku-Serie Feindselige Erde - Anpassen oder Sterben bei Disney sehen. Diese folgt Bear Grylls, während er der Frage nachgeht, wie Tiere unter extremen Bedingungen überleben können.

Die Simpsons gehen ab dem 27. November in die 31. Staffel. Die 22 neuen Folgen bieten ein großes Star-Aufgebot prominenter Gastauftritte, inklusive Billy Porter, Cate Blanchett und Jim Parsons. Star Wars: The Mandalorian kehrt schon am Freitag, 30. Oktober, mit der zweiten Staffel zurück. Der Mandalorianer und das Kind setzen ihre Reise fort und sehen sich dabei Feinden und Verbündeten gegenüber.

Amazon Prime

Das Corona-Virus führte zu der ersten Unterbrechung der Fußball-Bundesliga seit Bestehen 1963. Trotz aller Probleme organisiert die DFL zusammen mit ihren Clubs den Restart der Bundesliga. Deutschland ist damit Vorreiter für viele andere Sportarten und Ligen weltweit. Weiter, immer weiter! – Corona. Die Bundesliga startet am 1. November auf Amazon Prime. Die Serie gewährt einzigartige Einblicke in Bereiche des Fußballs, die unter Corona-Hygiene-Bedingungen normalerweise nicht zugänglich sind. Christian Seifert, Geschäftsführer und Sprecher der DFL, schildert ausführlich die Geschehnisse im Zeitraum März-Juni 2020, in dem es um das Überleben des deutschen Fußballs ging.

El Presidente ist als Amazon Original in einer deutschen Synchronfassung ab 6. November verfügbar. Die Serie dreht sich um den Korruptionsskandal rund um die FIFA im Jahr 2015 und zeigt, wie ein unbedeutender chilenische Fußballvereinsvorsitzender zur Schlüsselfigur in einem 150 Millionen Dollar schweren Korruptionsskandal wurde.

Am gleichen Tag ist auch Ferro verfügbar. Ein Dokumentarfilm zwischen Italien und den USA, um Tiziano Ferro. Fans können sich auf die Höhen, Tiefen und Herausforderungen aus der Perspektive des Künstlers nach zwanzig Jahren im Geschäft freuen.

Zwischen Magie, Freundschaft und tödlichen Gefechten: In einem alternativen Amerika haben Hexen vor 300 Jahren ihre Verfolgung beendet, indem sie mit der US-Regierung einen Pakt schlossen, für ihr Land zu kämpfen. In Motherland: Fort Salem begleitet in der Gegenwart drei junge Frauen von der Grundausbildung in Kampfmagie bis zu ihrem ersten Einsatz. Motherland: Fort Salem – Staffel 1, verfügbar ab 20. November.

Sky

Am 20. November startet „Das Boot“ auf Sky. Die Serie wurde bereits vielfach ausgezeichnet unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Deutschen Fernsehpreis 2019. Im November ist auf dem Sender auch 007 wieder im Auftrag ihrer Majestät unterwegs - das Bond-Universum auf einem Sender: "Sky Cinema 007". Arnold Schwarzenegger kehrt in "Terminator: Dark Fate" zurück und ab 6. November auch auf Sky Cinema Terminator in allen Formen des T-800. Will Smith und Martin Lawrence sind einmal mehr die "Bad Boys for Life" und "Last Christmas" sorgt mit Emilia Clarke für den ein oder anderen Ohrwurm. Musikalisch wird es auch in "Ich war noch niemals in New York" und bei dem oscarprämierten Meisterwerk von Taika Waititi "JoJo Rabbit" bleibt einem das Lachen so manchmal im Hals stecken.

