Ein Wiedersehen mit der Queen Diese Serien-Highlights bei Netflix und Co. sollte man nicht verpassen

■ „Gute Freunde“ (ab 18.11., RTL+): Der FC Bayern München hat Millionen Fans in aller Welt und ein Dauer-Abo auf die Deutsche Fußballmeisterschaft. Die Serie über den Traditionsverein beginnt mit dem WM-Finale von 1974. In einer Rückblende geht es in die 60er, in jene Ära, als der FC Bayern unter Trainer „Tschick“ Cajkowski (Sascha Geršak) den Aufstieg in die Bundesliga schaffte und sich dort mit Stars wie Gerd Müller, Uli Hoeneß oder Franz Beckenbauer etablierte. Die Historiensaga für Fußball-Nostalgiker fängt das Klima zwischen Maßkrug und Moneten, Biedermännern und Beat-Generation ganz gut ein – mit Originalausschnitten aus alten Spielen und fiktiven Szenen, die im Retrolook alter Super-8-Aufnahmen gefilmt sind.