Streaming : Mit diesen Codes finden Sie versteckte Filme und Serien auf Netflix

Bonn Das Film- und Serien-Angebot des Streaming-Dienstleisters Netflix ist groß. Was viele Kunden nicht wissen: Es ist noch größer als es ihnen auf den ersten Blick angezeigt wird. Wer die entsprechenden Codes kennt, kann sich Filme nach bestimmten Genres anzeigen lassen.

Haus des Geldes, Squid Game, Stranger Things - die Liste der weltweit bekannten und beliebten Netflix-Formate ist groß. Was viele Kunden des Streaminganbieters jedoch nicht wissen: Mit ein paar Tricks lassen sich vermeintlich versteckte Inhalte freischalten und auch Produktionen anzeigen, die der Netflix-Algorithmus dem Kunden sonst unter Umständen nie angezeigt hätte - natürlich völlig legal.

Der Netflix-Algorithmus zeigt Kunden Vorschläge nach dem Verhalten der Zuschauer an. Heißt: Jemandem, der vornehmlich Komödien schaut, zeigt der Streamingdienst zwar neu erschienene Formate dieses Genres an, aber nicht zwingend beispielsweise neu erschienene Thriller. Wie aber schaltet man das komplette Angebot frei?

Wie lassen sich die Netflix-Codes nutzen?

Vorweg: Die Netflix-Codes können nur genutzt werden, wenn man sich über einen Browser bei Netflix einloggt. Um gezielt nach einem bestimmten Genre zu suchen, gibt man www.netflix.com/browse/genre/xxx in die Adressleiste ein. Anstelle des "xxx" wird dann die Zahlenkombination eingegeben, die auf das gewünschte Genre führt. Ein Beispiel: Wer Abenteuerfilme schauen möchte, gibt folgende Adresse ein: www.netflix.com/browse/genre/7442 .

Eine neue Staffel von „Stranger Things“, eine Serie über Obi-Wan Kenobi und weitere prominent besetzte Highlights. Ein Überblick über neue Filme und Serien im Mai 2022 bei Amazon Prime, Netflix, Sky, Disney+, AppleTV+ und in den Mediatheken.

Film- und Serien-Tipps : Das sind die Streaming-Highlights im Mai 2022 Eine neue Staffel von „Stranger Things“, eine Serie über Obi-Wan Kenobi und weitere prominent besetzte Highlights. Ein Überblick über neue Filme und Serien im Mai 2022 bei Amazon Prime, Netflix, Sky, Disney+, AppleTV+ und in den Mediatheken.

Einige beliebte Netflix-Codes im Überblick

Netflix-Codes für Komödien (6548)

Netflix-Codes Action und Abenteuer (1365)

Netflix-Codes Science-Fiction und Fantasy (1492)

Netflix-Codes Thriller (8933)

Netflix-Codes Drama (5763)

Netflix-Codes für Dokumentationen (6839)

Netflix-Codes für Serien

Hinweis: Sie sehen hier nur eine Auswahl an Codes. Mehr als 27.000 Codes finden Sie unter anderem in dieser Datenbank. Allerdings: Zum Teil funktionieren die Codes nicht in Deutschland.