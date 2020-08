Joe Exotic kehrt zurück : Netflix plant zweite Staffel von „Tiger King“

Netflix sicherte sich die Rechte an einer zweiten Staffel der Erfolgsserie. Foto: dpa/Netflix

Los Angeles In Mitten der Corona-Pandemie hat Netflix einen seiner größten Hits gelandet. Beinahe 65 Millionen Menschen sahen in diesem Frühjahr die erste Staffel „Tiger King“. Nun sollen die Hauptakteure für eine zweite Staffel zurückkehren.



Von Tamara Wegbahn

Das Netflix-Original „Tiger King“ (auf deutsch: „Großkatzen und ihre Raubtiere) hat dieses Jahr mehrere Millionen Zuschauer erreicht. Die Serie folgte Joe Exotic (57) und seinen Großkatzen und endete, als der „Tiger King“ ins Gefängnis kam. Exotic soll den Mord an der Tierrechtsaktivistin Carol Baskin (59) geplant haben. The Sun berichtete nun, dass sich Netflix die Rechte an einer zweiten Staffel gesichert haben soll.

Auch wenn Joe Exotic, der mit bürgerlichem Namen Joseph Allen Maldonado-Passage heißt, derzeit im Gefängnis in Texas sitzt, finden sich genug Inhalte für eine zweite Staffel. Zum einen beteuert Exotic weiterhin seine Unschuld und versucht seinen Tierpark zurück zu bekommen. Dieser wurde früher in diesem Jahr Baskin zugesprochen. Eine weitere Geschichte, die die zweite Staffel der Erfolgsserie erforschen könnte, ist das bisher ungeklärte Verschwinden von Baskins erstem Ehemann. Bereits in der ersten Staffel griff Netflix diesen Teil ihres Lebens auf und trat damit einige Spekulationen in den sozialen Netzwerken los.