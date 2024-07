Neue in Bonner Kinos Emma Stone in einem Kino der Albträume

Yorgos Lanthimos hat den perfekten Einstieg für seinen Film „Kinds of Kindness“ gefunden. Die 164 Minuten des neuen Werks eröffnet der griechische Filmemacher mit dem Eurythmics-Song „Sweet Dreams (Are Made of This)“ aus dem Jahr 1983. Das Lied erzählt von Menschen, deren Traum vom Glück darin besteht, andere zu benutzen und zu missbrauchen oder selbst benutzt und missbraucht zu werden: „Some of them want to use you / Some of them want to get used by you / Some of them want to abuse you / Some of them want to be abused.“