Neue Biografie von Franziska Augstein Der unbeugsame Winston Churchill

Der biografische Vogelflug hat allerdings auch Vorteile. Vor allem, weil sich Augstein sprachlich journalistische Freiheiten herausnimmt, die in einem streng wissenschaftlich-historischen Werk irritieren würden. Wenn es um Beobachtungen der Verhältnisse in der britischen Oberschicht geht, in der Churchill als Abkömmling eines Hochadelshauses verkehrte, oder das elitäre und durch grausame Rituale und Strafpraktiken gekennzeichnete Bildungssystem, spart Augstein nicht an Ironie und Sarkasmus. Das kommt dem Lesevergnügen zugute und haucht dem Panoptikum von historischen Personen, mit denen Churchill zu tun hatte, frisches Leben ein.