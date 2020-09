Amazon Prime, Netflix, Disney+ und Sky : Diese neuen Serien-Highlights erscheinen im Oktober

Bonn Der Herbst ist da - und mit ihm kommen einige neuen Serien sowie neue Staffeln bekannter Serien. Wir geben einen Überblick, was die großen Streaminganbieter Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Sky im Oktober ausstrahlen.



Auch im Oktober gibt es wieder eine Vielzahl an Serien, die bei verschiedenen Streamingdiensten Premiere feiern oder fortgesetzt werden. Wir geben einen Überblick:

Neu auf Disney+ im Oktober

The Mandalorian

Die „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ war für Disney ein voller Erfolg, nun wird die Geschichte fortgesetzt. Über die Geschichte selbst ist bisher kaum etwas bekannt. Neben dem Protagonisten sowie dem Kind kehrt auch Bösewicht Moff Gideon zurück. Eine der neuen Figuren ist Ashoka Tano, ehemalige Jedi-Schülerin von Anakin Skywalker, bekannt aus der Animationsserie „The Clone Wars“. Die zweite Staffel von „The Mandalorian“ startet am 30. Oktober.

Once Upon a Time - Es war einmal...

Disney veröffentlicht im Oktober die Staffeln drei bis sieben von „Once Upon a Time - Es war einmal...“. In der Fantasyserie geht es um einen Jungen, der bei seiner Adoptivmutter Regina lebt. Dieser glaubt, dass die Bewohner seiner Stadt Figuren aus einem Märchenbuch sind, die von Regina - der bösen Königin - gefangen gehalten werden. Unterstützung möchte er sich von seiner leiblichen Mutter Emma Swan holen. Ab dem 2. Oktober ist die dritte Staffel zu sehen, wöchentlich erscheint dann eine weitere Folge.

Die Helden der Nation

Basierend auf dem Bestseller von Tom Wolfe erzählt die Serie „Die Helden der Nation“ von den Anfängen des US-Raumfahrtprogramms. Darin wählt die neugebildete NASA während des Kalten Kriegs sieben der besten Testpiloten des Militärs aus, um sie zu Astronauten zu machen. Mit ihnen wollen die USA die erste Nation im All sein. Die erste Staffel erscheint am 9. Oktober auf Disney+.

Neu auf Amazon Prime im Oktober

The Walking Dead: A World Beyond

Das „The Walking Dead“-Universum wird um eine Miniserie reicher. Nach der Mutterserie und dem Ableger „Fear the Walking Dead“ erscheint nun „A World Beyond“. Im Zentrum der Serie, die auf zwei Staffeln angelegt ist, stehen vier Kinder und Jugendliche, die während der Zombie-Apokalypse aufwachsen. Die erste Staffel läuft ab dem 5. Oktober bei Amazon Prime.

Neu auf Netflix im Oktober

Social Distance

Die Serie auf Netflix greift die Thematik der Corona-Pandemie auf und die damit einhergehende soziale Isolation. Alle Schauspieler drehten ihre Sequenzen dazu alleine und ohne Regisseur zu Hause. Darum variiert die Handlung von Folge zu Folge. Ab den 15. Oktober kann man sich ein Bild von dem außergewöhnlichen Projekt machen.

Die Einkreisung

Im Fokus der 2. Staffel steht vor allem die Entführung eines kleinen Mädchens, das die Ermittler nicht loslässt. Gemeinsam begibt sich das Trio in die gefährlichsten Winkel von New York und damit in Lebensgefahr. Die Handlung ist im Jahr 1896 angesiedelt. Am 22. Oktober ist Start der neuen Staffel.

Barbaren

Am 23. Oktober startet die erste deutsche Historienserie beim Streamdienstanbieter. Es geht in das Jahr neun nach Christus. Im Teuteburger Wald sammeln sich die germanischen Stämme für den Kampf gegen das römische Imperium, das als unbesiegbarer Gegner gilt. Einer der Hauptcharaktere ist Arminius. Er wird von seinem Vater nach Germanien geschickt, um in der Provinz für Ordnung zu sorgen. In der Varusschlacht werden später die Machtverhältnisse in Europa für immer neu geklärt.

La Révolution

Historisch geht es ab den 16. Oktober in „La Révolution“ weiter. Die Macher der Serie interpretieren die Ereignisse um die französische Revolution neu. Dabei entdeckt der spätere Erfinder der Guillotine, Joseph Guillotin, eine Krankheit, die den Adel dahinrafft. Seltsames blaues Blut weitet sich bei den Aristokraten immer weiter aus und die Ursache soll beim gemeinen Volk liegen.

Neu auf Sky im Oktober

Marvel's Runaways

In "Marvel's Runaways" geht es um sechs Teenager, die sich eigentlich kaum kennen. Gemeinsam müssen sie vor ihren Eltern fliehen. Die sind nämlich auch die größten Feinde der Teenager und Mitglieder einer Super-Schurken Vereinigung. In der dritten Staffel geht die Jagd in die nächste Runde und eine noch unbekannte Macht betritt die Bühne. Am 1. Oktober geht es weiter.

Room 104

Neue Geschichten aus dem Zimmer 104 eines normalen Motels in den USA gibt es ab den 21. Oktober. Auch in der vierten Staffel bekommt der Zuschauer in jeder Folge eine neue Handlung und kann sich vorher nicht sicher sein, welches Genre ihn erwartet.

Hausen

Die Eigenproduktion verschlägt einen Vater mit seinem 16-jährigen Sohn in einen abgewrackten Plattenbau. Gemeinsam wollen beide nach dem Tod der Mutter neu anfangen. Im Haus ist aber nicht alles so wie es scheint und mit der Zeit häufen sich die merkwürdigen Ereignisse und für den Zuschauer beginnt ein Horrortrip. In acht Folgen geht es immer weiter in die Geheimnisse des Plattenbaus und für die Protagonisten an die Belastungsgrenze. Start der Serie ist am 29. Oktober.

Neu auf Netflix im September

Der junge Wallander

Henning Mankells Kultermittler kehrt in die Wohnzimmer zurück. Das britisch-schwedische Netflix-Original beschäftigt sich mit den frühen Jahren des berühmten Polizisten Kurt Wallander. Am 3. September startet die neue Serie.

Away

Am 4. September startet die erste Staffel von „Away“ auf Netflix. In der Serie geht es um Emma Green, die ihren Mann und ihre Tochter zurücklässt, um auf eine dreijährige Mission zum Mars zu fliegen.

Ratched

„Ratched“ ist eine Mysteryserie mit Thriller-Faktor und stammt vom Macher von „American Horror Story“. Sie spielt im Jahr 1947, als Mildred Ratched ihre Karriere in einer Psychiatrie beginnt. Schnell stellt sich allerdings heraus, dass die Krankenschwester auch böse Züge hat. Der Serienstart ist am 18. September.

Jurassic World: Neue Abenteuer

Ebenfalls am 18. September erscheint die Animationsserie „Jurassic World: Neue Abenteuer“. Sie erzählt die Geschichte von sechs Jugendlichen, die in ein Abenteuercamp auf der Isla Nublar reisen und dort ums Überleben kämpfen. Denn sie treffen auf viele Dinosaurier, die bereits aus der berühmten „Jurassic Park“-Filmreihe bekannt sind.

Neu auf Amazon Prime im September

The Boys

Der Zuschauerhit „The Boys“ geht ab dem 4. September in eine zweite Runde. Die Fans können sich nicht nur auf acht Folgen Comic-Unterhaltung freuen, sondern auch auf eine neue Antiheldin.

Neu auf Disney+ im September

Once Upon a Time - Es war einmal ...

Ab dem 18. September ist die erste Staffel von „Once Upon a Time - Es war einmal ...“ zu sehen. In der Fantasy-Serie geht es um den 10-jährigen Henry, der bei seiner Adoptivmutter Regina lebt. Henry glaubt, dass die Bewohner seiner Stadt Figuren aus einem Märchenbuch sind, die von Regina - der bösen Königin - gefangen gehalten werden. Unterstützung möchte er sich von seiner leiblichen Mutter Emma Swan holen, die eigentlich nichts mit dem Kampf gegen das Böse zu tun haben wollte.

Die Magie von Disneys Animal Kingdom

Ebenfalls ab dem 25. September erscheint die Serie „Die Magie von Disneys Animal Kingdom“ von National Geographic. Die Zuschauer bekommen einen Einblick in zwei der beliebtesten Tierparks der Welt: Disneys Animal Kingdom und The Seas mit Nemo & Friends. Sie können dabei sein, wenn Pfleger sich um die Tiere kümmern und Tierärzte medizinische Rätsel lösen.

Neu auf Sky im September

Run

Am 8. September startet die neue Serie „Run“ auf Sky. Die sieben Episoden erzählen die Geschichte von Ruby, die ein langweiliges und ereignisloses Leben führt. Bis zu dem Tag, an dem sie eine kurze Nachricht von ihrem ehemaligen Jugendfreund Billy bekommt. Die beiden haben sich vor Jahren geschworen, gemeinsam abzutauchen, wenn einer von ihnen keinen Ausweg mehr weiß.

I Know This Much Is True

Die neue Serie „I Know This Much Is True“ ist ab dem 14. September zu sehen. Die HBO-Produktion basiert auf dem gleichnamigen Roman von Wally Lamb aus dem Jahr 1998. Sie erzählt eine Familiensaga, in der es um Betrug, Aufopferung und Vergebung im Amerika des 20. Jahrhunderts geht. Mark Ruffalo ist in den beiden Hauptrollen der Zwillinge Dominick und Thomas Birdsey zu sehen.

Modern Family

Ab dem 17. September feiert die elfte Staffel der beliebten Mockumentary-Comedy-Serie auf Sky Deutschlandpremiere. Die 18 neuen Folgen sind auch gleichzeitig die letzten, weshalb sich die Fans der (Patchwork-)Familie auf ein großes Finale freuen können.

Billions

Die fünfte Staffel von „Billions“ geht am 30. September an den Start. Fans können sich auf neue Charaktere mit hochkarätigen Darstellern freuen. Mit dabei sind unter anderem der „Suits“-Darsteller Rick Hoffman, Julianna Margulies von „The Good Wife“ und Corey Stoll, bekannt aus „House of Cards“.

Neu auf Netflix im August

Biohackers

Illegale Gen-Experimente stehen im Fokus der neuen deutschen Serie „Biohackers“. Die Medizinstudentin Mia (gespielt von Luna Wedler) will an der renommierten Uni Freiburg das Vertrauen der Dozentin Tanja Lorenz (Jessica Schwarz) gewinnen, um den Tod ihres Bruders aufzuklären. Die Serie gibt es ab dem 20. August zu sehen.

The Rain

Ab dem 6. August läuft die dritte Staffel der Serie „The Rain“ an. Das postapokalyptische Drama erzählt die Geschichte zweier Geschwister. Diese wollen die Menschheit retten, nachdem ein durch Regen verbreitetes Virus die Bevölkerung Skandinaviens nahezu ausgelöscht hat.

Arrow

Die siebte Staffel der Serie „Arrow“ startet bei Netflix am 1. August. Die Actionserie basiert auf dem Comic „Green Arrow“ und handelt von dem Milliardär und Großindustriellen Oliver Queen, der seine Heimatstadt von Verbrechern befreien will. Dazu führt er ein geheimes Doppelleben. In der siebten Staffel kämpft der Protagonist nach seiner Enttarnung gegen einen alten Feind.

Sing on! Germany

Ein Karaoke-Wettbewerb mit der Fernsehmoderatorin Palina Rojinski - das ist die neue Show „Sing on! Germany“ auf Netflix, die es dort ab dem 7. August zu sehen gibt. Den Teilnehmern winkt ein Preisgeld von bis zu 30.000 Euro.

Dirty John

True-Crime bietet die Serie „Dirty John“, in der wahre Kriminalfälle als Vorlage dienen. Am 14. August erscheint Staffel 2. Darin geht es um Betty Brodericks, die in der Scheidung von ihrem Ehemann auf mörderische Mittel zurückgreift.

Rita

Staffel 5 der Serie „Rita“ ist ab dem 15. August zu sehen. In der dänischen Serie geht es um eine Lehrerin, die von ihren Schülern für ihre Offenherzigkeit vergöttert wird, sich damit aber nicht nur Freunde macht. In der neuen Staffel tritt ein alter Schwarm zurück in Ritas Leben.

Selling Sunset

Um Immobilienmakler in Los Angeles geht es in der Serie „Selling Sunset“ - und um Luxus, Sex und Geld. Die dritte Staffel erscheint bei Netflix am 7. August.

Immigration Nation

Die Dokureihe bietet Einblicke in die Konflikte, die das Einwanderungssystem der USA mit sich bringt. Start der Serie ist am 3. August.

Neu auf Amazon Prime im August

Lucifer

Ab dem 22. August dürfen sich Serienfans mit Staffel 5 auf die Fortsetzung der diabolischen Serie „Lucifer“ freuen. In der Serie hat der Teufel einen Auftritt auf der Erde und mischt sich unter die Menschen - mit unvorhergesehenen Konsequenzen.

Alex Rider

Um Spionage geht es in der neuen Thriller-Serie „Alex Rider“, die am 7. August erscheint. Der Protagonist und Namensgeber der Serie ist ein Teenager aus London, der bei seinem Onkel lebt. Dieser arbeitet für den Geheimdienst MI6, bis er von einem Auftragskiller getötet wird. Alex schlüpft ab sofort in die Rolle eines Agenten, der dem Tod des Onkels nachgeht - und dafür ein Doppelleben führt.

World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji

Ab dem 14. August werden die Zuschauer der Abenteuer-Show auf die Fidschi-Inseln geschickt, um an einem Abenteuerrennen teilzuhaben. Für die Teilnehmer geht es darum, als erstes durchs Ziel zu kommen - oder das Rennen überhaupt zu überstehen.

Neu auf Disney+ im August

Alex & Co.

Am 7. August erscheint bei Disney+ die erste Staffel der Serie Alex & Co. Die Serie für Kinder dreht sich um den Protagonisten Alex, der mit seinen Freunden auf eine neue Schule geht. Die strikten Regeln an dem Lehrinstitut machen den Schülern allerdings zu schaffen, gemeine Mitschüler und strenge Lehrer machen ihnen das Leben schwer - bis eine geheimnisvolle Tür einen versteckten Raum preisgibt.

Big City Greens

Die farbenfrohe Animationsserie rund um das Landei Cricket geht mit Staffel 1 ab dem 7. August an den Start. Cricket und seine Familie ziehen in die Großstadt. Gemeinsam mit neuen Freunden erlebt der Serienheld viele Abenteuer in der großen Stadt.

Ufos über Europa

Ebenfalls am 7. August erscheint die britische Serie „Ufos über Europa“. In Portugal begegnet ein Pilot im Jahr 1977 einem unbekannten Flugobjekt. Es folgen weitere Sichtungen. Die Serie widmet sich den spektakulärsten Sichtungen der vergangenen 50 Jahre am Himmel über Europa. Wer Ufo-Sichtungen vor allem mit den USA und der berüchtigten Area 51 in Zusammenhang bringt, könnte hier von weniger bekannten Vorfällen überrascht werden.

Der Schrottplatz-Wettkampf: Autos der Spitzenklasse

Das Konzept der Serie ist schnell erklärt. Zwei Teams werkeln vier Tage lang auf einem Schrottplatz, um aus alten Karosserien und Bauteilen Rennwagen zu bauen. Die treten dann in einem Offroad-Rennen gegeneinander an. Am 14. August beginnt Staffel 1 bei Disney+.

Das Spieltreffen der Welpen-Freunde

Animierte putzige Haustiere treten in dieser Kinderserie auf - das ein oder andere Abenteuer mit eingeschlossen. Die zweite Staffel gibt es ab dem 14. August zu sehen.

Die Prouds

Die ersten zwei Staffeln der Zeichentrickserie veröffentlicht Dinsey+ ebenfalls am 14. August. Es geht darin um eine 14-Jährige und ihre chaotische Familie.

Vampirina: Die Ghul-Girls

Die Vampirdame Vampirina und ihre Freunde erleben in dieser Kindersiere ihre Abenteuer. Staffel 2 geht am 14. August an den Start.

Lost Treasures of Egypt

Die historischen Kulturschätze des alten Ägyptens stehen im Mittelpunkt dieser Doku-Serie. Dabei geht es unter anderem in das Tal der Könige und um die Frage, warum diese als letzte Ruhestätte diente. Die Serie rund um Archäologen und ihre Arbeit erscheint am 28. August.

