Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im August 2024

In naher Zukunft wird im wirtschaftlich angeschlagenen Kalifornien eine große Lotterie gegründet. Aber es gibt einen Haken: Der Gewinner darf bis Sonnenuntergang getötet werden. Wer es schafft, darf den Milliarden-Jackpot sich selbst unter den Nagel reißen. Als Katie Him nach Los Angeles zieht, gelangt sie versehentlich an ein Gewinnerlos. Unversehens landet sie in einem Kampf gegen unzählige Jackpot-Jäger, die alles tun, um sie zu erwischen. In ihrer Verzweiflung schließt sich Katie dem Amateur-Lotterie-Schutzagenten Noel Cassidy (John Cena) an - wenn auch widerwillig. Der Film ist ab dem 15. August auf Amazon Prime Video zu sehen.