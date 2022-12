Film- und Serien-Neuheiten : Das sind die Streaming-Highlights im Dezember 2022

Daniel Craig kehrt in „Glass Onion - A Knives Out Mystery“ als Privatdetektiv Benoit Blanc zurück. Foto: AP/John Wilson

Service Bonn Die zweite Staffel der Manga-Verfilmung „Alice in Borderland“, die Spin-off Serie zu „The Witcher“ und viele weitere Highlights erwarten Zuschauer im Dezember. Ein Überblick über Film- und Serien-Highlights im November bei Amazon Prime, Netflix, Sky, AppleTV+ und Disney+.



Streaming-Highlights bei Netflix

Alice in Borderland: Staffel 2

Mehr als zwei Jahre nach dem Seriendebüt folgt am 22. Dezember die langersehnte zweite Staffel der japanischen Serie „Alice in Borderland“. In der ersten Staffel fanden sich die drei jungen Freunde Arisu, Karube und Chota in einem menschenleeren Tokio wieder, in dem sie an tödlichen Spielen teilnehmen mussten. In der zweiten Staffel soll nun herauskommen, wer hinter den Spielen steckt und wie die unfreiwilligen Spieler aus dem Borderland entkommen können.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Am 23. Dezember erscheint der zweite Teil des Filmerfolgs „Knives Out“ aus dem Jahr 2020. Der Privatdetektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) steht wieder vor einem beinahe unlösbaren Fall. Auf einer griechischen Insel soll der Ermittler zunächst einen erfunden Fall lösen - bis ein echter Mord passiert.

Emily in Paris: Staffel 3

Die dritte Staffel von „Emily in Paris“ soll den dramatischen Cliffhanger aus der zweiten Staffel auflösen. Ob die Marketing-Expertin in Paris bleibt und wie sie das Chaos in ihrem Liebesleben löst, können Zuschauer ab dem 21. Dezember auf Netflix verfolgen. Eine vierte Staffel ist bereits in Planung.

The Witcher: Blood Origin: Staffel 1

Kurz nach der Bestätigung der vierten Staffel der polnisch-us-amerikanischen Fantasy-Serie „The Witcher“ folgt am 25. Dezember die Prequel-Serie „The Witcher: Blood Origin“. Über tausend Jahre vor den Ereignissen in „The Witcher“ wird die Geschichte des ersten Hexers erzählt. Außerdem wird beleuchtet, wie Menschen, Monster und Elfen sich angenähert haben.

Brooklyn Nine-Nine: Staffel 8

Die finale achte Staffel der Comedy-Serie „Brooklyn 99“ wird ab dem 30. Dezember auf Netflix zu sehen sein. In den letzen 10 Folgen werden die Handlungsstränge zu einem angemessenen Abschluss gebracht. Außerdem nutzen die Serienmacher die Chance, auf aktuelle Themen zurückzugreifen und thematisieren dabei unter anderem Polizeigewalt und Rassismus.

Streaming-Highlights bei Sky

S.W.A.T.: Staffel 6

Die sechste Staffel der Action-Krimiserie „S.W.A.T.“ erscheint am 14. Dezember auf Sky. Genaueres über die Handlung ist noch nicht bekannt. Vermutlich wird das Prinzip der ersten fünf Staffeln fortgeführt: Während das Team um Sergeant Daniel “Hondo” Harrelson in jeder Episode einen neuen Fall löst, läuft im Hintergrund ein übergeordneter Handlungsstrang, der sich mit dem Privatleben der SWAT-Mitglieder beschäftigt.

Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Das Finale der Jurassic-World-Triologie kam im Juli in die Kinos. Ab dem 25. Dezember wird der Science-Fiction-Film auf Sky verfügbar sein. Der Film setzt vier Jahre nach seinem Vorgänger zu einer Zeit, in der die Dinosaurier Teil des Ökosystems geworden sind, an. Gemeinsam mit dem Trio aus den Originalfilmen, Dr. Ian Malcolm, Dr. Alan Grant und Dr. Ellie Sattler, begeben sich Owen Grady und Claire Dearing auf eine Reise rund um den Globus. Am Ende bleibt die Frage, ob sich Dinosaurier oder Menschen als Spitze der Nahrungskette durchsetzen.

Downton Abbey II – Eine neue Ära

Der zweite Film der „Downtown Abby“-Reihe erscheint am 30. Dezember auf Sky. Im Jahr 1928 versucht Lady Mary die Familienkasse aufzubessern, indem sie das Anwesen für einen Hollywood-Filmdreh zur Verfügung stellt. Als die Gräfinwitwe Lady Violet enthüllt, dass sie von einem früheren Verehrer eine Villa in Südfrankreich geerbt hat, reist die Familie an die sonnige Côte d’Azur.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Der Action-Horrorfilm „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ stellt ein Reboot der Resident-Evil-Filmreihe dar. Die Videospielverfilmung der ersten beiden Teile der Videospielserie „Resident Evil“ startet am 8. Dezember auf Sky. 1998 verbreitet sich in Raccoon City, die nach dem Exodus des Pharmariesen Umbrella einer Geisterstadt ähnelt, eine unbekannte Seuche breit, die infizierte Bewohner in aggressive Monster verwandelt.

Die Wespe

Der kleinkriminelle Dartspieler Eddie Frotzke (Florian Lukas) nennt sich selbstbewusst „Die Wespe – halb Mensch, halb Halbgott“. In der ersten Staffel der Underdog-Comedy landete er im Knast, in den neuen Folgen kommt Eddie auf Bewährung frei – aber er muss schwören, nie wieder Dartpfeile anzurühren. Doch geregelte Arbeit ist nicht so Eddies Ding, er pfeift auf sein Versprechen und grast erfolgreich diverse Turniere im Berliner Umland ab. Dabei ist ihm die Bewährungshelferin Bärbel (Meret Becker), eine Furie mit Rastamähne und ganz kurzer Zündschnur, immer auf den Fersen, während seine Ehefrau Manu (Lisa Wagner) alias „Die Klapperschlange“ selber Karriere als Dartspielerin macht. Witzig und melancholisch, im schmuddelig-schrägen Retro-Look erzählt, trifft auch die zweite Staffel der Serie voll ins Schwarze. Start ist am 15. Dezember.

Streaming-Highlights bei Disney+

Barbarian

Der Horrorfilm „Barbarian“ ist in den USA bereits ein großer Hit. Am 28. Dezember erscheint der Film auf Disney+. Tess Marshall reist für ein Vorstellungsgepräch nach Detroit. In ihrem Airbnb angekommen muss sie sich das Zimmer mit Keith Toshko teilen, der das Haus über eine andere Webseite gebucht hatte. Schnell wird den beiden klar, dass in ihrer Unterkunft mehr Gefahren lauern als gedacht.

Idina Menzel: Which Way to the Stage?

In dieser Dokumentation folgt die Regisseurin Anne McCabe der Tony-Award-Gewinnerin Idina Menzel auf einer Tour durch die USA. Zwischen den 16 Konzerten und ihrer Rolle als Mutter, arbeitet die Sängerin an der Verwirklichung ihres Traumes: ein Headline-Konzert im Madison Square Garden. Bekannt wurde sie durch ihre Rollen in den Musicals „Rent“ und „Wicked“ sowie als Stimme der „Elsa“ im Disney-Film „Frozen“. Das Special wird ab dem 9. Dezember auf Disney+ verfügbar sein.

Das Vermächtnis von Montezuma

Basierend auf den Filmen „Das Vermächtnis der Tempelritter“ und „Das Vermächtnis des geheimen Buches“ erscheint am 14. Dezember die Spin-Off-Serie „Das Vermächtnis von Montezuma“ auf Disney+. Auf der Suche nach Antworten auf ein Familienrätsel stößt Jess Morales auf einen verlorenen panamerikanischen Schatz, den sie retten möchte.

Mord im Auftrag Gottes

In der Miniserie „Mord im Auftrag Gottes“ geht Andrew Garfield als strenggläubiger mormonischer Detective Jeb Pyre der Ermordung von Brenda Wright Lafferty und ihrer Tochter nach. Als er Geheimnisse über die Ursprünge der „Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage“ nachgeht, wird er immer weiter in seinem Glauben erschüttert. Die deutsche Erstveröffentlichung erfolgt am 14. Dezember auf Disney+.

Streaming-Highlights bei Amazon Prime

Tom Clancy's Jack Ryan, Staffel 3

Der Titelheld Jack Ryan (John Krainski) muss sich in der dritten Staffel einer neuen Gefahr stellen. Er wird nicht mehr nur von der CIA, sondern auch von gefährlichen Gangstern gejagt. Auf der Flucht durch Europa erfährt er von Plänen, die Sowjetunion mittels eines Nuklearschlages wiederherzustellen. Ob er den globalen Konflikt und sich aus seiner misslichen Lage befreien kann, erfahren Zuschauer der Thriller-Serie am 21. Dezember auf Amazon Prime Video.

Fast & Furious 9

Der neunte Spielfilm in der Fast- & Furious-Filmreihe startet am 14. Dezember auf Amazon Prime Video. Als Dominic Torettos Bruder Jakob, den Domenic für den Tod ihres Vaters verantwortlich macht, als Auftragsmörder und Dieb wieder auftaucht, muss er sich den Sünden seiner Vergangenheit stellen und die Weltverschwörung, die von seinem Bruder und der Cyber-Terroristin Cipher geplant ist, stoppen.

Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachen

„Doctor Sleeps Erwachen“, die Fortsetzung des Kult-Films „The Shinig“, startet am 26. Dezember auf Amazon Prime. Der mittlerweile erwachsene und alkoholabhängige Danny Torrance hat die Fähigkeit Shining, die ihm erlaubt, die Gedanken von anderen Menschen zu lesen und Visionen zu empfangen. Gemeinsam mit Abra Stone, die ebenfalls das Shining hat, geht er gegen die Sekte „Die Wahren Knoten“ vor, die ihre Lebenskraft aus dem Blut toter Kinder mit der Shining-Fähigkeit ziehen.

In the Hights

Die Film-Adaption „In the Heights“ des gleichnamigen Musicals von Lin-Manuel Miranda und Quiara Alegría Hudes startet am 23. Dezember auf Amazon Prime. Der junge Usnavi träumt davon, Washington zu verlassen und wieder in die Dominikanische Republik zu ziehen. Als bekannt wird, dass einer der Bewohner des Stadtviertels Washington Heights 96.000 US-Dollar im Lotto gewonnen hat, träumen alle davon, was sie mit dem Geld machen würden.

„Friedliche Weihnachten“

Von Chaos unterm Christbaum handelt Comedy-Sechsteiler „Friedliche Weihnachten“, in dem ein junges Paar (Timur Bartels, Valerie Huber) mit seinen Eltern das Fest in einem Chalet in den Bergen feiert. Doch beide stammen aus grundverschiedenen Verhältnissen: Snobs treffen auf Prolls, und unter dem Einfluss von Eierlikör und Notlügen entgleist die Lage zusehends. Uwe Ochsenknecht spielt den bornierten Vater der Braut, Esther Schweins seine kiffende Ehefrau. Das Happy End im Lichterglanz ist aber natürlich nie ernsthaft in Gefahr. Start ist am 9. Dezember.

Streaming-Highlights bei AppleTV+

Emancipation

„Emancipation“ erzählt die Geschichte von Peter (Will Smith), der der Sklaverei entkommen konnte und in Louisiana seine Freiheit sucht. Inspiriert wurde das Drama von den 1863 erschienen Fotos von „Whipped Peter“, die ultimativ zum wachsenden öffentlichen Widerstand gegen Sklaverei führten. Am 9. Dezember erscheint der Film auf AppleTV+.

Little America: Staffel 2

Die Comedyserie “Little America“ erzählt lustige, romantische, inspirierende und überraschende Geschichten von Immigranten in Amerika. Die zweite Staffel ist ab dem 9. Dezember auf AppleTV+ verfügbar.

Streaming-Highlight bei Paramount+

Ein neuer Streamingdienst geht an den Start: Das legendäre Filmstudio Paramount (gegründet 1912) will Netflix und Co. Konkurrenz machen und legt zum Sendebeginn etliche interessante Serien vor, darunter das mit Spannung erwartete „Star Trek: Strange New Worlds“. In dem Prequel steht das gute alte Raumschiff Enterprise im Mittelpunkt – auf dem Chefsessel sitzt nicht James T. Kirk, sondern sein Vorgänger Captain Christopher Pike (Anson Mount). Spitzohr Spock und die attraktive Uhura sind aber schon an Bord, um Lichtjahre von der Erde entfernt in Galaxien vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

Streaming-Highlight in der ARD Mediathek

Ein Retourencenter tief im Osten Deutschlands: Chefin Susanne (Stefanie Stappenbeck) und ihr Team reißen sich bei der Arbeit kein Bein aus. Retournierte Internetkäufe stecken sie entweder sofort in den riesigen Schredder – oder sie zweigen aus dem riesigen Berg zurückgesendeter Online-Bestellungen die besten Teile ab und verhökern sie schwarz. Als eines Tages der ehrgeizige Sanierer Oliver (Wanja Mues) aufkreuzt und aus dem Schuppen in der Pampa ein effizientes Waren-Umschlagzentrum machen will, rebelliert das Team gegen den ungeliebten ­­Wessi – Oliver muss verschwinden, tot oder lebendig. Der Comedy-Dreiteiler punktet als warmherziges Porträt gewitzter Überlebenskünstler aus der Provinz. Start von “Retoure“ ist am 5. Dezember.