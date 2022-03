Film- und Serien-Tipps : Das sind die Streaming-Highlights im April 2022

Der Cast der dritten Staffel „Last One Laughing“. Foto: dpa/Frank Zauritz

Service Bonn Die dritte Staffel LOL, das Finale von „Better Call Saul“ und Filme mit Star-Power. Ein Überblick über neue Filme und Serien im April 2022 bei Amazon Prime, Netflix, Sky, Disney+ und in den Mediatheken.

Streaming-Highlights bei Amazon Prime

LOL: Last One Laughing - Staffel 3

Die ersten beiden Staffeln von „Last One Laughing“ waren große Erfolge. Nun kehrt das Comedy-Format mit sechs weiteren Folgen zurück. In der dritten Staffel sind Palina Rojinski, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Abdelkarim, Axel Stein, Olaf Schubert, Anke Engelke, Carolin Kebekus und der kürzlich verstorbene Mirco Nontschew dabei. Bei der Comedy-Show müssen sich die Kandidaten zum Lachen bringen, dürfen selbst aber nicht lachen. Wer zwei Mal erwischt wird, fliegt raus. Übrig bleibt, wer sich das Lachen verkniffen hat. Die Show mit Moderator Michael Bully Herbig ist ab dem 14. April zu sehen.

Outer Range - Staffel 1

Die Amazon Original Serie dreht sich um Familie Abbott, die mit dem Verschwinden ihrer Tochter fertig werden muss. Zudem setzt ein ungewöhnlicher Todesfall in der Gemeinde weitere mysteriöse Geschehnisse in Gang. Unter anderem taucht eine rätselhafte schwarze Leere auf der Weide der Familie auf. Die Mystery-Serie startet am 15. April.

Bang Bang Baby - Staffel 1

„Bang Bang Baby“ ist ein italienisches Krimidrama, das im Mailand der späten 80er Jahre spielt. Im Zentrum der Geschichte steht ein schüchterner, unsicherer Teenager, der das jüngste Mitglied einer kriminellen Organisation wird. Der Grund: Sie will die Liebe ihres Vaters gewinnen. Los geht es ab dem 28. April.

Undone - Staffel 2

In „Undone“ geht es es um die 28-jährige Alma, die nach einem Autounfall, bei dem sie fast stirbt, ein neues Verhältnis zur Zeit gewinnt. In der am 29. April erscheinenden zweiten Staffel erkennt sie, dass es tiefere Geheimnisse in der Vergangenheit ihrer Familie gibt. Doch in ihrer Familie ist niemand daran interessiert, diese auszugraben.

All The Old Knives

In dem Amazon-Original-Film „All The Old Knives“ entdeckt die CIA, dass einer aus ihren Reihen Informationen weitergegeben hat und zum Tod von mehr als 100 Menschen geführt hat. Ein erfahrender Agent und Ex-Spion (Chris Pine) soll den Maulwurf unter seinen ehemaligen Kollegen aufspüren. Angefangen in der Wiener Behörde führen seine Ermittlungen ihn über England nach Kalifornien, wo er auf seine frühere Kollegin und ehemalige Geliebte Celia Harrison (Thandiwe Newton) trifft. Der Ankündigung zufolge dreht sich die Geschichte um Liebe, globale Spionage, moralische Zweideutigkeit und tödlichen Verrat.

Streaming-Highlights bei Netflix

Better Call Saul - Staffel 6

Das erfolgreiche und von der Kritik gefeierte „Breaking Bad“-Spin Off „Better Call Saul“ geht Mitte April in seine sechste Staffel. Die Geschichte des Anwalts Jimmy McGill, der sich zu Saul Goodman entwickelt, soll mit den nun erscheinenden Folgen seinen Abschluss finden. Ab dem 11. April erscheint wöchentlich eine neue Folge.

Anatomie eines Skandals

Die Miniserie „Anatomie eines Skandals“ dreht sich um persönliche und politische Skandale von Großbritanniens Elite. Darin wird Sophie Whitehouses privilegiertes Leben als Ehefrau des Politikers James durch skandalöse Geheimnisse ruiniert, als diesem ein schockierendes Verbrechen vorgeworfen wird. Der Mix aus Thriller, Drama und Gerichtsdrama ist ab dem 15. April zu sehen.

Rumspringa

In dem Film „Rumspringa“ reist ein Amischer nach Berlin, um sich auszuprobieren. Dort findet er seine Wurzeln, verliebt sich und gerät in das Abenteuer seines Lebens. Die Komödie ist ab dem 29. April auf dem Streamingdienst abzurufen.

Élite - Staffel 5

In die mittlerweile fünfte Staffel geht die spanische Serie „Élite“. Der Ankündigung zufolge bringt das neue Schulhalbjahr im Las Encinas ein neues Opfer, einen neuen Täter und ein neues Rätsel mit sich. Die Schülerschaft wird von Geheimnissen überflutet. Start ist am 8. April.

Bubble

Die Geschichte des Animes „Bubble“ spielt in Tokio, nachdem Blasen auf die Welt herabregneten, die sich den Gesetzen der Schwerkraft widersetzten. Ein junger Mann, der dort an Parkour-Teamkämpfen teilnimmt, stürzt, wird jedoch von einem Mädchen mit mysteriösen Kräften gerettet. Der Film ist ab dem 28. April zu sehen.

Ozark - Staffel 4, Teil 2

Nachdem Teil 1 der vierten Staffel von „Ozark“ im Januar anlief, erscheint am 29. April der zweite Teil. Die Serie dreht sich um die Familie Byrde und deren Entwicklung - vom normalen Vorstadtleben in Chicago bis hin zu ihrem gefährlichen kriminellen Unterfangen in den Ozarks in Missouri.

Streaming-Highlights bei Sky

Billions - Staffel 6

In die mittlerweile sechste Staffel geht die Serie „Billions“. Darin tritt Mike Prince (Corey Stoll) seine neue Position als Boxx von Axe Capital an und beginnt sofort, aus der Firma sein eigenes Imperium zu erschaffen. Unterdessen sinnt der Staatsanwalt Chuck (Paul Giamatti) auf Rache und nimmt sich vor, die gesamte Milliardärs-Klasse New Yorks zu Fall zu bringen. Die zwölf Episoden starten am 6. April.

Die Morde von Starved Rock

Am 8. April startet die True-Crime-Serie „Die Morde von Starved Rock“. In der HBO-Produktion geht es um drei Frauen, die 1960 im Starved Rock State Park in Illinois brutal ermordet wurden. 60 Jahre später beteuert der für das Verbrechen Verurteilte weiterhin seine Unschuld. Die Serie besteht aus drei Episoden.

McMillion$

Die sechsteilige HBO-Dokumentation erzählt, wie ein Ex-Cop McDonald‘s um 24 Millionen Dollar betrug. Es geht um das manipulierte Gewinnspiel der Fast-Food-Kette in den 1990er Jahren. Die sechs Episoden laufen ab dem 15. April.

The Gilded Age

Am 22. April startet eine neue Historienserie von „Downton Abbey“-Schöpfer Julian Fellowes. Darin zieht eine junge Frau mit einer aufstrebenden Schriftstellerin aus dem ländlichen Pennsylvania nach New York City zu ihren Tanten. Dort wird die ungewollt in einen sozialen Krieg zwischen ihren Verwandten und deren Nachbarn verwickelt. Die neun Folgen erzählen von einer Zeit des wirtschaftlichen Wandels und technologischen Fortschritts, aber auch von politischer Korruption.

La Brea

In der zehnteiligen Fantasyserie „La Brea“ taucht mitten in Los Angeles eines Tages plötzlich ein gigantisches Loch im Boden auf. Auch eine Mutter mit ihrem Sohn wird mit Hunderten anderen in die Sinkhöhle hinabgerissen - sie alle landen in einer prähistorischen Welt mit ausgestorbenen Tieren und Spuren einer primitiven Zivilisation. Start ist am 24. April.

Winning Time: Der Aufstieg der Lakers-Dynastie

Regisseur Adam McKay (“The Big Short“, „Don‘t look up“) erzählt von einem Mann, der 1979 sein ganzes Vermögen in den Kauf des erfolglosen Teams der Los Angeles Lakers investiert und erfindet die Mannschaft damit quasi neu. Neben John C. Reilly sind unter anderem Adrien Brody, Sally Field und Jason Segel in weiteren Rollen zu sehen.

Barry - Staffel 3

In der Serie „Barry“ versucht ein ehemaliger Auftragskiller (Bill Hader) immer noch, seine gewalttätige Vergangenheit hinter sich zu lassen. Stattdessen will er sich seiner neu entdeckten Leidenschaft, dem Schauspiel, widmen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Die acht Folgen der dritten Staffel sind ab dem 25. April zu sehen.

We Own This City

Die neue Serie von „The Wire“-Mastermind David Simon schildert den Aufstieg und Fall der Gun Trace Task Force der Police von Baltimore. Basierend auf dem Buch eines Reporters der Baltimore Sun drehen sich die sechs Episoden auch um Korruption und den moralischen Zusammenbruch einer amerikanischen Stadt, in der die Politik der Drogenverbote und der Massenverhaftungen auf Kosten der eigentlichen Polizeiarbeit vorangetrieben wurden. Start ist am 25. April.

Streaming-Highlights in den Mediatheken

Mord auf Shetland - Staffel 4

Die neue Staffel „Mord auf Shetland“ startet ab dem 19. April mit der Krimifolge „Fern der Heimat“. Chefermittler Jimmy Perez (Douglas Henshall) steht dabei vor einem Fall, der ihm emotional nahe geht. Am Strand von Mainland wird der abgetrennte Arm eines jungen Mannes gefunden. Schnell ist klar, dass es sich hier wahrscheinlich um einen Mord handelt. Die neue Staffel ist in der ARD-Mediathek verfügbar.

All you need - Staffel 2

Die Erfolgsserie All you need startet in die zweite Staffel. Die Freunde Vince, Levo, Robbie und Sarina sehnen sich nach Liebe, Freundschaft und Vertrauen. Hauptfigur Vince (Benito Bause) hofft, den von ihm verschuldeten Bruch in seiner Wahlfamilie reparieren zu können. Für neue Impulse in dem fragilen Beziehungsgeflecht sorgen Newcomer Ludwig Brix als Vince' neuer WG-Mitbewohner und Tom Keune in der Rolle eines queeren Rugbytrainers. Die queere Serie geht am 22. April in der ARD-Mediathek in die zweite Runde.

AMOK - Erfurt 2002 und die Folgen

Die Doku-Reihe mit fünf Folgen erzählt vom Amoklauf im Erfurter Gutenberg-Gymnasium am 26. April 2002. Binnen weniger Minuten richtete der ein halbes Jahr zuvor von der Schule verwiesene Schüler Robert S. kaltblütig sechzehn Menschen hin. Sein lange vorbereiteter, vor allem gegen Lehrer gerichteter Rachezug, wurde zum größten Amoklauf der deutschen Nachkriegsgeschichte. Was in Erfurt seinen Anfang nahm, zeigte sich dann auch 2006 in Emsdetten, 2009 in Winnenden und an vielen weiteren deutschen Schulen. Was hat sich seitdem verändert an den Schulen, im sozialen Umgang und im täglichen Miteinander? Diese und weitere Fragen versucht die Doku-Reihe ab dem 19. April zu klären. Sie läuft in der ARD-Mediathek.

Doktor Ballouz - Staffel 2

Doktor Amin Ballouz, der Chefarzt der kleinen Klinik in der Uckermark, ist wieder da. Der Mediziner, der sich mit viel Gefühl und Verstand seinen Patienten widmet, steht in dieser Staffel vor einem Neuanfang: Nach dem nun schon länger zurückliegenden Tod seiner Frau scheint er sich für eine neue Herzensangelegenheit zu öffnen. Die zweite Staffel läuft ab dem 14. April in der ZDF-Mediathek.

Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin

Schon kurz nach ihrer Gründung 1982 führt die Düsseldorfer Punk-Band "Die Toten Hosen" die Stasi an der Nase herum: Die Musiker Campino, Andi, Breiti, Kuddel und Trini geben ein Geheimkonzert in einer Kirche, mitten in der damaligen DDR. In "Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin" wird dieses einzigartige Ereignis nun zum ersten Mal umfassend erzählt. Inzwischen eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt begeben sich "Die Toten Hosen" 40 Jahre später noch einmal auf die Spuren einer für sie bis heute unvergessenen Reise. Die Doku-Serie mit drei Folgen läuft ab dem 13. April in der ARD-Mediathek.

Streaming-Highlights bei Disney+

Ice Age: Scrats Abenteuer

Eines der berühmtesten Eichhörnchen der Filmgeschichte kehrt zurück. Disney+ zeigt die neue Serie „Ice Age: Scrats Abenteuer“, in der das Eichhörnchen Scrat mit seinem Sohn Baby Scrat Abenteuer erlebt. Ob das aus den „Ice Age“-Filmen bekannte Tier diesmal genug Nüsse findet, wird ab dem 13. April in der Animationsserie zu sehen sein.

The Kardashians

Die TV-Familie rund um Kim, Khloé und Kylie ist Mitte April mit einer neuen Realityserie zu sehen. Die Serie zeigt, wie die Familie mit ihrem Milliardengeschäft umgeht und welchem Druck sie ausgesetzt ist. Gleichzeitig verfolgen die Zuschauerinnen und Zuschauer das alltägliche Leben der Familie: Vom Spielen mit den Kindern bis zum Absetzen vor der Schule. Die Serie startet am 14. April.

The Dropout

Die US-amerikanische Miniserie beleuchtet den Aufstieg und Fall von Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried), Geschäftsführerin des Laborunternehmens Theranos. Von Medien wurde sie als weiblicher Steve Jobs gefeiert. Doch der Erfolg hielt nicht lange an, denn schon bald wurde ein groß angelegter Betrug in ihrem Unternehmen bekannt. The Dropout basiert auf dem gleichnamigen Podcast und startet als Miniserie ab dem 20. April auf Disney+.

Bohemian Rhapsody

Das biografische Filmdrama über Freddie Mercury, Gründer der Band Queen, gewann 2019 vier Oscars. Der Film erzählt die Anfänge der legendären Musikgruppe und beschreibt die Entwicklung Mercurys. Von exzessiven Partys und Drogenkonsum löst sich der Musiker allmählich und beendet seinen wilden Lebensstil als er eine HIV-Diagnose bekommt. Obwohl der Film schon älter ist, bleibt er sehenswert. Am 8. April zeigt Disney+ Bohemian Rhapsody.

Unsere große kleine Farm: Die Rückkehr

Der preisgekrönte Film „Unsere große kleine Farm“ aus dem Jahr 2018 bekommt eine Fortsetzung. Im ersten Teil verfolgen die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie John und Molly Chester aus ihrem kleinen Appartement in Los Angeles wegziehen und einen Neuanfang auf dem Land wagen. Dort bauen sie sich eine Farm auf und betreiben eine nachhaltige Landwirtschaft. Den zweiten Dokumentarfilm über den komplett veränderten Lebensstil der Chesters zeigt Disney+ ab dem 22. April.