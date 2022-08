Film- und Serien-Neuheiten : Das sind die Streaming-Highlights im August 2022

Paddy Considine in der Rolle des König Viserys Targaryen in der Fantasyserie „Game of Thrones“. Foto: obs/Sky Deutschland

Service Bonn Eine neue „Game of Thrones“-Serie, eine neue „Star Wars“-Serie und weitere Hits mit prominenter Besetzung. Ein Überblick über neue Filme und Serien im August 2022 bei Amazon Prime, Netflix, Sky, Disney+, AppleTV+ und in den Mediatheken.

Streaming-Highlights bei Netflix

Sandman

Die Fantasy-Serie „Sandman“ basiert auf den gleichnamigen Comics von Neil Gaiman. Darin kehrt der Herrscher über die Traumwelt nach einem Jahrhundert in Gefangenschaft zurück und will die Artefakte seiner Macht zurückerlangen. Gaiman war bereits für Buch- und Comic-Vorlagen wie „Der Sternwanderer“ und „Lucifer“ verantwortlich. Start der Serie ist am 5. August.

Day Shift

Im Film „Day Shift“ spielt Jamie Foxx einen hart arbeitenden Vater, der seiner hochintelligenten Tochter ein gutes Leben bieten will. Doch hinter der Fassade verbirgt sich sein wahres Ich: Er ist Mitglied einer internationalen Vereinigung von Vampirjägern. Die Action-Horror-Komödie ist ab dem 12. August zu sehen.

Buba

Der Film „Buba“ erzählt die Vorgeschichte zur Erfolgsserie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ und erzählt von „Buba“ (Bjarne Mädel), der eigentlich Jakob Otto heißt. Der Gangster hat ein Problem: Immer wenn es ihm zu gut geht, passiert kurz darauf irgendetwas Schreckliches. Seit dem tragischen Unfalltod seiner Eltern glaubt Jakob fest daran, alle guten Gefühle in seinem Leben ausgleichen zu müssen. Gemeinsam mit seinem Bruder Dante will er daher seinen Alltag so unangenehm wie möglich gestalten. Der Film ist ab dem 3. August zu sehen. Ein Interview mit Hauptdarsteller Bjarne Mädel lesen Sie hier.

A Model Family

Ein Normalbürger steht in dieseR Krimithriller-Serie am Rande des Bankrotts und der Scheidung. Eines Tages entdeckt er zufällig das Geld eines toten Mannes und wird in die dunklen Machenschaften einer kriminellen Vereinigung hineingezogen. Start ist am 12. August.

Kleo

Kleo ist im Jahr 1987 eine DDR-Top-Spionin, bis sie von der Stasi unter fadenscheinigen Gründen verhaftet wird. Als zwei Jahre später die Mauer fällt und Kleo frei kommt, will sie herausfinden, wer sie verraten hat. Gefolgt wird sie von einem Westberliner Polizisten, der den Fall seines Lebens wittert. Die Serie startet am 19. August.

Me Time

Ein Hausmann und Vater (Mark Wahlberg) hat das erste Mal seit Langem Zeit für sich, weil seine Frau und seine Kinder nicht da sind. So verbringt er ein wildes Wochenende mit seinem einst besten Freund (Kevin Hart), das sein Leben ins Chaos stürzen könnte. Die Komödie ist ab dem 26. August zu sehen.

Streaming-Highlights bei Sky

House of the Dragon - Staffel 1

Mitte August erscheint eine der meisterwarteten Serien des Jahres. Mit „House of the Dragon“ erzählt HBO die Vorgeschichte ihres Fantasy-Hits „Game of Thrones“. Das Prequel setzt rund 200 Jahre vor den Geschehnissen der ersten Staffel von „Game of Thrones“ an und erzählt von Viserys Targaryen, der über die sieben Königreiche herrscht. Dieser erklärt seine Richter Rhaenyra zur Thronfolgerin - obwohl noch nie eine Frau auf dem eisernen Thron saß. Die Machtspiele beginnen. Die Serie basiert erneut auf einer Vorlage von George R. R. Martin. Start der wöchentlichen Ausstrahlung der zehn Episoden ist am 22. August.

Der milliardenschwere Schurke

Die aus drei Episoden bestehende Doku-Reihe „Der milliardenschwere Schurke“ erzählt von Allen Stanford, der Anlegern das große Geld versprochen hatte. Die Investmentbank des Milliardärs ist jedoch ein riesiges Schneeballsystem. Start ist am 5. August.

Ghosts - Staffel 1

Eine Freelance-Journalistin zieht in der Serie „Ghosts“ mit ihrem Freund in ein ziemlich marodes Landgut, aus dem sie eine schicke Frühstückspension machen wollen. Doch in dem Haus tummeln sich die Geister ehemaliger Bewohner. Doch nur die junge Frau kann diese sehen. Die Comedy-Serie ist ein US-Remake der gleichnamigen britischen Serie. Die 18 Episoden sind ab dem 9. August zu sehen.

Blocco 181 - Staffel 1

Die italienische Crime-Drama-Serie handelt von Block 181, einem Wohngebiet vor Mailand, in dem Kriminalität und rivalisierende Banden den Alltag bestimmen. Im Zentrum der Geschichte steht eine junge Frau, die ihre Liebe zu einem Mann aus dem Viertel allerdings verheimliche muss, da ihre Familien verfeindet sind. Start der Serie ist am 11. August.

Breeders - Staffel 3

Die Comedyserie dreht sich um einen Familienvater (Martin Freeman), seine Frau und ihre Kinder. In der nun startenden dritten Staffel wohnt der Vater nach einer Auseinandersetzung mit seinem Sohn nun im Haus der Schwiegermutter. Seine Frau kämpft hingegen mit ihrer Tochter und leidet unter den Wechseljahren. Los geht es am 16. August.

DZM - Staffel 1

Die vierteilige Science-Fiction-Serie spielt in der Zukunft, nachdem ein Bürgerkrieg die USA erschüttert hat, das zerstörte Manhattan zur „Demilitarized Zone“ (DZM) erklärt wurde und so von der Außenwelt abgeschnitten ist. Eine Sanitäterin (Rosario Dawson) hat bei der Flucht vor dem Krieg ihren Sohn verloren und will ihn nun in der DZM finden. Start der auf einer Comicreihe basierenden Serie ist am 24. August.

Streaming-Highlights in den Mediatheken

Wir sind adoptiert (WDR)

Die dreiteilige Serie erzählt die Geschichten von Anna, Cosima, Dana, Gert, Jan, Micha und Peter, die innerhalb ihres ersten Lebensjahres adoptiert worden sind. Ihre Herkunft wurde ihnen verheimlicht. Jahrelang warteten die Adoptiveltern auf den richtigen Zeitpunkt, um die unbequeme Wahrheit zu erzählen. Und sie verpassten ihn.

State of the Union - Staffel 2 (ARD)

In der zweiten Staffel der Comedy-Serie stellt sich ein wohlsituiertes Ehepaar in ihren Sechzigern die Frage, ob sie einen gemeinsamen Neuanfang wagen sollen oder sich trennen. Wöchentlich treffen sie sich zum Warm-up für eine Paartherapie in einem Hipster-Café und liefern sich einen Schlagabtausch. Die zehn neuen Folgen sind für 30 Tage zu sehen.

Nur für Erwachsene (ARD)

In der vierteiligen Serie geht es um eine Pornodarstellerin, die sich mit der milliardenschweren Branche anlegt. Hayley Squires erhielt für ihre Darstellung der Hauptrolle einen Emmy. Die britische Serie, die ab dem 26. August zu sehen ist, zeigt eine weibliche Perspektive auf die von Männern dominierte Pornoindustrie.

„The Princess - Lady Diana“ (ARD)

Ende August jährt sich der Todestag von Lady Di zum 25. Mal. Anlässlich dessen ist in der ARD der Dokumentarfilm „The Princess - Lady Diana“ des oscarprämierten Regisseur Ed Perkins zu sehen. Perkins begibt sich auf eine Zeitreise in die 80er und 90er Jahre und lässt die Zuschauer an Lady Dianas Leben, Vermächtnis und ihrem tragischen Tod aus einer völlig neuartigen Perspektive teilhaben. Er verwendet ausschließlich zeitgenössisches Archivmaterial. Der Film ist ab dem 24. August in der Mediathek zu sehen.

Streaming-Highlights bei Disney+

She-Hulk

Das Marvel Cinematic Universe wird um eine weitere Heldin erweitert. In „She-Hulk“ geht es um die Anwältin Jennifer Walters, die sich auf Supermenschenrecht spezialisiert. In Stresssituationen verwandelt sie sich in einen Hulk mit Superkräften. Die Serie startet am 17. August.

Andor

Auch das Star-Wars-Universum wird um eine weitere Serie vergrößert. In „Andor“ steht es um Captain Cassian Andor, einem Spion der Rebellenallianz während des Galaktischen Bürgerkrieges. Die Serie spielt zeitlich einige Jahre vor der Eroberung der Pläne für den Todesstern und somit vor den Filmen „Rogue One“ und „Star Wars: Episode 4 - Eine neue Hoffnung“. Start ist am 31. August.

Prey

Fortgesetzt wird im August die „Predator“-Filmreihe. „Prey“ lautet der Titel des fünften Teils, der zu Beginn des 17. Jahrhundert spielt. Im Zentrum der Handlung steht die junge Naru, die ihren Stamm beschützen will, als dieser von etwas Unbekanntem bedroht wird. Der Actionfilm ist ab dem 5. August zu sehen.

American Horror Story: Double Feature

In ihre mittlerweile zehnte Staffel geht die Horrorserie „American Horror Story“. Die Geschichte soll in zwei Teile aufgesplittet werden. Es geht es um einen Schriftsteller und Vorkommnisse in einem Wüstenstädtchen sowie um das legendäre Death Valley. Start ist am 17. August.

Streaming-Highlights bei AppleTV+

Luck

Der Animationsfilm „Luck“ erzählt die Geschichte von Sam Greenfield, der Person mit dem wenigsten Glück der Welt. Plötzlich findet sie sich jedoch im nie zuvor gesehenen Land des Glücks wieder. Dort muss sie sich mit den magischen Kreaturen zusammenschließen, um das Blatt zu wenden. Der Film ist ab dem 5. August zu sehen.

Memorial Hospital – Die Tage nach Hurrikan Katrina

Der Film erzählt die Auswirkungen von Hurrikan Katrina im August 2005 und dessen Folgen auf ein Krankenhaus in New Orleans. Es geht unter anderem um das Pflegepersonal und wie es die Stunden erlebt hat, als das Wasser stieg, die Stromversorgung ausfiel und die Hitze kam. Der Film adaptiert das Buch „Five Days at Memorial“ des Pulitzer-Preisträgers und Journalisten Sheri Fink und startet am 12. August.

Bad Sisters

Angekündigt als ein Mix aus schwarzer Komödie und Thriller erzählt die Serie das Leben der Garvey Schwestern. Die sind durch den Tod ihrer Eltern zusammengeschweißt und haben sich geschworen, immer für einander da zu sein. Die Serie ist ab dem 19. August zu sehen.

Streaming-Highlights bei Amazon Prime

Samaritan

In dem Action-Drama „Samaritan“ spielt Sylvester Stallone einen alternden Superhelden, der nach einer epischen Schlacht vor 25 Jahren als verloren galt. Ein Junge realisiert, dass dieser jedoch möglicherweise noch unter den Menschen weilt. Der Film, der auf der gleichnamigen Graphic Novel von Bragi F. Schut basiert, startet am 26. August.

Dreizehn Leben

2018 wurde ein Jungen-Fußballteam in einer Höhle in Thailand eingeschlossen, als Regen einsetzt und die Höhle flutet. Es beginnt in der Folge eine aufwändige Rettungsaktion. Regisseur Ron Howard (“The Da Vinci Code“, „Apollo 13“) verfilmt die wahre Geschichte. Mit dabei sind unter anderem Colin Farrell, Viggo Mortensen und Joel Edgerton. Der Film ist ab dem 5. August zu sehen.