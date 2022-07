Film- und Serien-Tipps : Das sind die Streaming-Highlights im Juli 2022

Der zweite Teil der vierten Staffel „Stranger Things“ kann ab diesem Monat auf Netflix geschaut werden. Foto: picture alliance/dpa/Netflix

Service Bonn Das Finale der vierten Staffel von „Stranger Things“, ein Actionfilm mit Ryan Gosling und Chris Evans und weitere prominent besetzte Highlights. Ein Überblick über neue Filme und Serien im Juli 2022 bei Amazon Prime, Netflix, Sky, Disney+, AppleTV+ und in den Mediatheken.



Streaming-Highlights bei Netflix

Stranger Things Staffel 4 Teil 2

Nachdem im Mai bereits die ersten sieben Folgen der vierten Staffel Stranger Things erschienen sind, legt Netflix am 1. Juli noch einmal nach und veröffentlicht die restlichen Episoden der Staffel. Dann begleiten die Zuschauer wieder einmal Elf und ihre Freunde im Kampf gegen den Demogorgon.

Das Mädchen auf dem Bild

In der True-Crime-Doku „Das Mädchen auf dem Bild“ geht Netflix einem 30 Jahre altem Fall nach, in dem eine Frau am Straßenrand verstarb und einen Sohn hinterließ. Die Frage, die die Doku beantworten will: Wer ist das Mädchen auf dem Bild? Die Doku erscheint am 6. Juli auf Netflix.

Happiest Season

Für alle, die schon im Juli „Last Christmas“ rauf und runter hören, bringt Netflix ab dem 11. Juli den Weihnachtsfilm „Happiest Season“. In dem Film von 2020 fährt Abby (gespielt von Kristen Stewart) über die Weihnachtstag mit ihrer festen Freundin Harper zu Harpers Familie. Da Harper sich allerdings vor ihrer Familie noch nicht geoutet hat, wird die Beziehung der beiden Frauen auf die Probe gestellt. Wem der Sinn nach weihnachtlichen Gefühlen und komischen Situationen steht, der wird hier fündig.

Resident Evil

Horror anstelle von wohligen Gefühlen, bietet die erste Staffel der neuen Netflix-Serie „Resident Evil“. Basierend auf der Videospielreihe, folgt die Serie den unlauteren Machenschaften der Umbrella Corporation. In zwei Zeitsträngen erzählt die Serie die Geschichte der beiden Schwestern Jade und Billie Wesker sowie den Ausbruch einer Zombie-Apokalypse. Die Serie kann ab dem 14. Juli auf Netflix geschaut werden.

Virgin River - Staffel 4

Ebenfalls in der vierten Runde befindet sich diesen Monat die Serie „Virgin River“. Die Serie folgt der Krankenschwester und Hebamme Melinda Monroe, die von Los Angeles nach Virgin River gezogen ist, um dem dortigen Arzt zu helfen. Die vierte Staffel wird viele offene Fragen beantworten müssen, unter anderem: Wer ist der Vater von Melindas ungeborenem Kind? Die Serie erscheint am 20. Juli auf Netflix.

The Gray Man

Mit „The Gray Man“ erscheint auf Netflix ein wahres Actionfest mit Starbesetzung aus dem Hause der Russo-Brüder. Der Film folgt Court Gentry (gespielt von Ryan Gosling), einem CIA-Agenten. Als dieser für seine Bosse jedoch nicht mehr nützlich ist, setzt die CIA seinen ehemaligen Kollegen Lloyd Hansen (gespielt von Chris Evans) auf ihn an. So beginnt ein explosives Katz-und-Maus-Spiel. Der Film erscheint am 22. Juli.

Streaming-Highlights bei Sky

Barry - Staffel 3

Gleich zum Anfang des Monats liefert Sky mit der dritten Staffel der Comedy-Serie “Barry“ einen Hit. Barry Berkman, ehemaliger Soldat, verlässt die Marine und entscheidet sich stattdessen Auftragsmörder zu werden - zumindest, bis er seine Leidenschaft für das Schauspielern entdeckt. Doch nicht alle seiner ehemaligen kriminellen Kontakte scheinen Barrys neuen Lebensweg zu akzeptieren und so kommt es immer wieder zu heiklen Situationen. Die dritte Staffel läuft ab dem 6. Juli auf Sky.

Murders in the Valley

Das vierteilige Sky-Original „Murders in the Valley“ folgt über zwölf Monate der Polizei in Clydach, im Süden von Wales. Die Ermittler müssen entscheiden, ob sie einen Mordfall aus dem Jahre 1999, bei dem drei Generationen einer Familie umgebracht wurden, erneut eröffnen. Zwar wurde bereits vor Jahren eine Person für die Morde verurteilt, die Bewohner des Dorfes finden seit 20 Jahren trotzdem keine Ruhe. Die True-Crime-Dokumentation erscheint am 14. Juli auf Sky.

Spider-Man: No Way Home

Nachdem Spider-Mans geheime Identität am Ende von „Spider-Man: Far From Home“ aufgedeckt wurde, würde Peter Parker beinahe alles tun, um zu seinem normalen Teenager-Leben zurückzukehren. Hilfe sucht er daher bei Doctor Strange. Mit einem Zauber versucht dieser, die Leute vergessen zu lassen, wer wirklich unter Spider-Mans Maske steckt. Doch weil das schief geht und plötzlich immer mehr Bösewichte aus alternativen Universen in New York erscheinen, stehen Peter Parker und Doctor Strange ihrer vielleicht größten Aufgabe entgegen. Der Film ist ab dem 15. Juli auf Sky zu sehen.

Dear Evan Hansen

Der Film „Dear Evan Hansen“ basiert auf dem gleichnamigen Musical und folgt dem Jugendlichen Evan Hansen. Evan geht auf die Highschool und lebt mit einer sozialen Angststörung, die den Schulalltag für ihn schwierig werden lässt. Auf Anraten seines Therapeuten beginnt Evan damit, Briefe an sich selbst zu verfassen, um die guten Teile seines Alltags bewusst hervorzuheben. Darunter fallen unter anderem auch Evans romantischen Gefühle für seine Klassenkameradin. Dann jedoch finden einige seiner Mitschüler seine Briefe. Der Film erscheint am 20. Juli.

The Staircase

Ab dem 22. Juli zeigt Sky immer freitags ab 20.15 Uhr die achtteilige Krimiserie „The Staircase“. Michael Peterson (gespielt von Colin Firth) ruft die Polizei, da seine Ehefrau die Treppe runtergefallen sein soll. Den Beamten kommen allerdings Zweifel an den Schilderungen von Peterson, da sich der Unfallort als besonders blutig zeigt. Die Zweifel der Ermittler wachsen nur noch, wenn sie herausfinden, dass Peterson bereits Jahre zuvor schonmal zugegen war, als eine Frau tödlich die Treppe herunterfiel.

9-1-1: Lone Star

Mit der dritten Staffel „9-1-1: Lone Star“ folgt Sky wieder einmal dem fiktiven Leben der Einsatzkräfte in Austin, Texas. Hier stehen Feuerwehrmänner und Rettungssanitäter im Vordergrund der Handlung. Nach dem Ende der zweiten Staffel blieben für die Zuschauer einige Fragen offen. So zum Beispiel, ob die Station 126, die durch eine Bombe zerstört wurde, wieder aufgebaut wird. Sky zeigt die Serie ab dem 27. Juli.

Killing Field

Ein waschechter Polizeikrimi ist der 2021 erschienene Film „Killing Field“ (deutscher Titel: „Out of Death“). Mit Bruce Willis in der Hauptrolle, folgt der Film zwei Polizisten, als eine Drogenrazzia schief läuft. Die beiden Polizisten müssen, zusammen mit einem Tierarzt, auf einer abgelegenen Farm gegen einen Drogenboss und seine Handlager kämpfen. Der Film erscheint am 30. Juli auf Sky.

Streaming-Highlights bei Disney+

Captive Audience: A Real American Horror Story

Mit „Captive Audience: A Real American Horror Story“ zeigt Disney+ eine True-Crime-Doku über gleich zwei Fälle, die Amerika in Atem hielten. Nachdem Steven Stayner, sieben Jahre nach seiner Entführung, wieder zurück zu seiner Familie fand und das Leben eines fünf Jahre alten Jungen rettete, hätte die Familie Stayner in ein ruhiges Leben zurückfinden können. Wenn Stevens Bruder nicht einige Jahre darauf mehrere junge Frauen ermordet hätte. Die Doku läuft ab dem 6. Juli auf Disney+.

It Was Always Me

In „It Was Always Me“ entscheidet die Journalismusstudentin Lupe ihre Heimat in Mexiko zu verlassen, um der Beerdigung ihres Vaters, einem bekannten kolumbianischen Musiker, beizuwohnen. In Kolumbien findet Lupe allerdings Hinweise darauf, dass der Tod ihres Vaters vielleicht doch kein Unfall war. Zusammen mit Noah, der sich als Assistent ihres Vaters ausgibt, versucht sie mehr herauszufinden - doch kann sie Noah trauen? Die Serie erscheint am 20. Juli.

Abbott Elementary

In der Mockumentary „Abbott Elementary“ folgen die Zuschauer den Lehrkräften an einer öffentlichen Grundschule in Philadelphia. Zwar werden die Lehrer von ihrer Liebe zum Beruf und ihrem Engagement angeleitet, dennoch stellen sie das begrenzte Schulbudget und die örtliche Schulbehörde immer wieder vor Herausforderungen. Ab dem 27. Juli kann die Serie geschaut werden.

Streaming-Highlights in den Mediatheken

Auf den Spuren der Kettensägen-Frau

Ab dem 6. Juli zeigt die ARD-Mediathek die zweiteilige True-Crime-Doku „Auf den Spuren der Kettensägen-Frau“. In rund 90 Minuten folgen die Autoren dem Geständnis von Tanja B. die ihren Mann zuerst erstochen und dann mit einer Kettensäge zerstückelt haben will. Die Ermittler fragen sich, ob sie dem Geständnis glauben können und nehmen die Ermittlungen auf.

Lola und das Meer

Die 18 Jahre alte Lola macht gerade ihren Abschluss als Veterinär-Assistentin. Wenn ihre Mutter zur gleichen Zeit stirbt, verhindert ihr Vater, dass Lola an der Trauerfeier teilnehmen kann. Dieser akzeptiert nicht, dass sich Lola als transgender geoutet hat und hat zuvor jeglichen Kontakt zu ihr abgebrochen. Doch Lola lässt sich davon nicht aufhalten. „Lola und das Meer“ ist ab dem 9. Juli für 14 Tage in der ARD-Mediathek zu sehen.

Radikale Ideale

In drei jeweils 30 Minuten langen Folgen spricht die Reporterin Gülseren Ölcüm mit Menschen, die sich an den Grenzen der Gesellschaft befinden. Sie setzen sich für Ziele ein, bei denen sie glauben, dass sie die Welt besser machen werden. So trifft die Reporterin unter anderem auf Menschen, die ihre Kinder heimlich aus der Schule genommen haben, auf Aktivistinnen, die Medikamente zur Abtreibung für Zuhause verschicken und auf eine Ärztin, die glaubt, dass in psychoaktiven Drogen Heilkräfte verborgen sind. Die ganze Reihe ist ab dem 12. Juli in der ARD-Mediathek zu sehen.

Küss mich

In der Dramedy-Serie „Küss mich“ fährt Eva mit ihrem Verlobten Tim zur Geburtstagsfeier ihres Vaters. Dort soll sie die neue Freundin des Vaters kennenlernen. Eva gefällt das gar nicht, da sie die Trennung ihrer Eltern noch nicht überwunden hat. Zumindest bis sie ihre zukünftige Stiefschwester trifft, die ungeahnte Gefühle in Eva auslöst. „Küss mich“ gibt es ab dem 23. Juli für 14 Tage in der ARD-Mediathek.

Just Friends

Um sich über seine Zukunft klar zu werden, kommt Yad zurück in die Kleinstadt, in der seine Eltern leben. Während er sich seinen Fragen zum Rest seines Lebens gegenübergestellt sieht, verdient Yad Geld, in dem er als Haushaltshilfe bei der älteren Dame Ans arbeitet. Dann trifft er jedoch auf ihren Enkel und zwischen den beiden jungen Männern knistert es. „Just Friends“ wird ab dem 30. Juli für 14 Tage in der ARD-Mediathek angeboten.

Streaming-Highlights bei Amazon Prime

Damaged Goods

Die deutsche Dramedy-Serie „Damaged Goods“ folgt einer Freundesgruppe voller Endzwanziger, die sich vor Jahren in einer Selbsthilfegruppe kennengelernt haben. Zusammen versuchen sie Widrigkeiten des Alltags zu überwinden und geben sich gegenseitig Halt. „Damaged Goods“ erscheint ab dem 11. Juli auf Amazon Prime.

Paper Girls

War „The Boys“ bisher die einzige Comic-Adaption aus dem Hause Amazon, wagt sich der Streamingdienst nun an die nächste Serie. In „Paper Girls“ geht es um vier junge Mädchen, die an Halloween 1988 in den Streit zweier zeitreisender Fraktionen geraten. In Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft treffen die Mädchen auf immer wieder andere Versionen ihrer Selbst - und müssen entscheiden, wer sie sein wollen. Die Serie startet am 29. Juli.

The Flight Attendant - Staffel 2

Ebenfalls am 29. Juli startet die zweite Staffel der Serie „The Flight Attendant“. Flugbegleiterin Cassie Bowden (gespielt von Kaley Cuoco) wacht nach einem Flug aus Bangkok neben einer Leiche auf. Da sie sich an nichts erinnern kann geht sie nach Hause und tut so, als wäre nichts geschehen. Erst wenn die Polizei und das FBI an ihre Tür klopfen, hinterfragt Cassie ihre eigene Unschuld.

Streaming-Highlights bei AppleTV+

In With the Devil

In „In With the Devil“ wird die wahre Geschichte rund um den verurteilten Drogendealer Jimmy Keene erzählt. Die Ermittler bieten ihm einen Deal an - sie lassen ihn laufen, um den mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall zu einem Geständnis zu bewegen. Die Serie läuft ab dem 8. Juli auf AppleTV+.

Trying

Das junge Paar, Jason und Nikki, will unbedingt Kinder bekommen und bemüht sich stark darum schwanger zu werden. Doch nach und nach wird ihnen bewusst, dass sie auf biologischem Wege keine Kinder bekommen können. Also beschließen sie ein Kind zu adoptieren. Dafür müssen sich die beiden allerdings als kompetent erweisen - was einfacher gesagt als getan ist. Die Serie läuft ab dem 22. Juli.

Amber Brown

In der Comedyserie „Amber Brown“ muss die Jugendliche Amber ihren Alltag an einer Highschool sowie das Erwachsenwerden meistern. Und das alles, während ihre Eltern eine Scheidung durchmachen. Die Serie, die auf den Büchern von Paula Danziger basiert, erscheint ab dem 29. Juli auf AppleTV+.

(ga)