Film- und Serien-Tipps : Das sind die Streaming-Highlights im Juni 2022

„James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben“ kann ab Juni bei Sky geschaut werden. Foto: dpa/Nicola Dove

Service Bonn Die dritte Staffel von „The Umbrella Academy“, eine Serie zu Ms. Marvel und weitere prominent besetzte Highlights. Ein Überblick über neue Filme und Serien im Juni 2022 bei Amazon Prime, Netflix, Sky, Disney+, AppleTV+ und in den Mediatheken.



Streaming-Highlights bei Netflix

First Kill

In „First Kill“ treffen sich die beiden Teenager, Juliette und Calliope, an ihrer High School und verlieben sich ineinander. Was unter normalen Umständen zu einer romantischen Komödie führen würde, wird in der Serie leicht komplizierter. Den Juliette ist ein Vampir und Calliope eine Vampirjägerin. Basierend auf der Kurzgeschichte von V.E. Schwab wird die Staffel ab dem 10. Juni auf Netflix zu sehen sein.

Peaky Blinders - Gangs of Birmingham

Ebenfalls am 10. Juni kehrt die Serie “Peaky Blinders“ mit ihrer sechsten Staffel zurück. Nachdem die Corona-Pandemie die Dreharbeiten ausgebremst hat, setzt die sechste Staffel im Jahr 1934 ein und zeigt nach dem Cliffhanger der fünften Staffel einen quicklebendigen Tommy Shelby, der auf Rache sinnt.

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live

Die beiden Stars aus der Serie „Grace and Frankie“ organisieren im Juni für Netflix einen Comedy-Abend. Als Gastgeberinnen leiten sie eine einstündige Comedy-Sendung, in der weitere Comedians die besten Versionen von Stand-Up-Comedy zum Besten geben. Der Comedy-Abend soll ab dem 14. Juni zu sehen sein.

God‘s Favorite Idiot

Clark Thompson ist eigentlich Mitarbeiter in der IT und in seine Kollegin Amily Luck (Melissa McCarthy) verliebt. Dann aber ernennt Gott ihn zu seinem Boten und Clark muss als letzte Waffe des Himmels gegen die Apokalypse antreten. Unterstützt wird er dabei von seinem Schwarm. Die erste Staffel ist ab dem 15. Juni zu sehen.

The Umbrella Academy - Staffel 3

Nach einer längeren Pause nach den ersten beiden Staffeln geht es ab dem 22. Juni nun endlich mit der dritten Staffel der Superhelden-Serie „The Umbrella Academy“ weiter. Dieses mal verschlägt es die Geschwister in ein alternatives Universum, in dem sie nie von Sir Reginald Hargreeves adoptiert wurden. Können die Geschwister wieder zurück in ihr eigenes Universum finden?

Haus des Geldes: Korea

Nachdem „Haus des Geldes“ im Dezember letzten Jahres zu Ende gegangen ist, startet im Juni nun das Remake der Serie: „Haus des Geldes: Korea“. Die Prämisse der neuen Serie ist ähnlich wie auch beim ersten Teil. Ein rätselhafter Mann, der sich der Professor nennt, stellt ein Team mit Dieben zusammen. Die Mitglieder der Diebesbande stammen sowohl aus Süd- als auch aus Nordkorea und sollen, jetzt wo die beiden Länder kurz vor der Wiedervereinigung stehen, die neu geprägten Münzen stehlen. Die erste Staffel läuft ab dem 24. Juni.

Streaming-Highlights bei Sky

James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben

James Bond will eigentlich nur seinen Ruhestand auf Jamaika genießen, doch was wäre ein James Bond-Film ohne den fraglichen Geheimagenten in Action zu sehen? Wenn ein CIA-Agent zu Bond kommt und ihm um Hilfe bittet einen entführten Wissenschaftler zu retten, ist es für ihn gänzlich vorbei mit der Ruhe. Der Hauptdarsteller Daniel Craig liefert damit seinen letzten Auftritt in der Rolle des englischen Geheimagentens. Ab dem 3. Juni gibt es „James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben“ zu sehen.

Last Night in Soho

Als Ellie aus der Grafschaft Cornwall nach London zieht um am der Universität Mode zu studieren, ahnt sie nicht, dass sie dort mehr als nur arbeiten und studieren würde. Erst als sie schlafen geht stellt sie fest, dass sie in ihren Träumen in das London der 60er Jahre reisen und ihre Idole beobachten kann. Ihre Träume bieten Ellie eine Quelle der Inspiration - bis die Vergangenheit beginnt Ellies Gegenwart zu beeinflussen. Der Horror-Thriller von Edgar Wright läuft ab dem 6. Juni auf Sky.

Bel-Air

Die Neuauflage der 90er-Jahre Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“ folgt, wie auch das Original, dem Teenager Will. Dieser zieht von Philadelphia zu seinen wohlhabenden Verwandten in Bel-Air. Doch „Bel-Air“ will weniger Sitcom und mehr düsteres Drama sein. Alle zehn Folgen der ersten Staffel gibt es ab dem 8. Juni auf Sky.

Midwich Cukoos - Das Dorf der Verdammten

In der Kleinstadt Midwich im Süden von England fallen eines Tages alle Bewohner in einen mysteriösen Schlaf, aus dem für zwölf Stunden niemand erwachen kann. Als die Stadt wieder wach wird, scheint sich nichts verändert zu haben, auch wenn sich niemand den Vorfall erklären kann. Bis die Frauen in Midwich feststellen, dass sie alle schwanger sind. Und auch die Kinder, die Monate später geboren werden, verhalten sich seltsam. In sieben Folgen begleitet die Horrorserie die Stadt Midwich. Zu sehen ist sie ab dem 16. Juni.

Ghostbusters: Legacy

Einmal Teil der Ghostbusters sein, das wünschen sich viele Kinder. Als die alleinerziehende Mutter Callie mit ihren beiden Kindern Trevor und Phoebe in eine Kleinstadt zieht stellen die drei fest, dass sie genau das sein können. Trevor und Phoebe sind die Enkel eines Ghostbusters und wenn in der Mine eine dunkle Kraft erwacht, müssen sie in die Fußstapfen ihres Großvaters treten. Die Science-Fiction-Fantasy-Komödie kann ab dem 17. Juni gestreamed werden.

Westworld - Staffel 4

Die Science-Fiction Serie „Westworld“ startet im Juni in die vierte Staffel und wird zeitgleich mit der US-Übertragung auch in Deutschland zu sehen sein. Das Finale der dritten Staffel ließ für viele Zuschauer einige Fragen offen, die nun in der vierten Staffel beantwortet werden könnten. Darunter könnte unter anderem auch der geheimnisvolle Plan von Charlotte Hale (Tessa Thompson) weitergeführt werden. Die erste Folge zeigt Sky ab dem 27. Juni.

We Own This City

In der sechsteiligen ersten Staffel von „We Own This City“ folgt die Serie einer Spezialeinheit der Polizei in Baltimore. Die Spezialeinheit soll die Stadt eigentlich von Waffen und Drogen befreien. Doch die Ermittler geraten selber in das Zentrum eines Skandals. Beruhend auf einer wahren Begebenheit zeigt die Serie die dunklen Seiten der Taskforce ab dem 29. Juni auf Sky.

Streaming-Highlights bei Disney+

Death in Paradise

Direkt zum Anfang des Monats veröffentlicht Disney+ zehn Staffeln der Krimiserie „Death in Paradise“. Der Londoner Ermittler Richard Poole wird in die Karibik versetzt um dort mit seinen Kollegen ein grausames Gewaltverbrechen aufzuklären. Im Weg steht dem strengen Briten dabei allerdings die karibische Mentalität, an die er sich gewöhnen muss. Die ersten zehn Staffeln können ab dem 1. Juni geschaut werden.

Ms. Marvel

Auch in diesem Monat dürfen Marvel-Fans sich freuen. Mit der Science-Fiction-Actionserie „Ms. Marvel“ geht die nächste Disney+-Serie an den Start, die das Marvel Cinematic Universe (MCU) ergänzt. Die Serie folgt der 16-jährigen Schülerin Kamala Khan, die in Jersey City aufwächst und begeistert von Superhelden ist. Ihr größtes Idol ist dabei Captain Marvel. Kamalas Leben als Fangirl gerät schließlich allerdings aus den Fugen, wenn sie die gleichen Superkräfte wie ihre Idole bekommt. Die Serie startet am 8. Juni.

Love, Victor - Staffel 3

In der Coming-of-Age-Serie „Love, Victor“ hat der Highschool-Schüler Victor mit den Reaktionen auf sein Coming-Out und der Entscheidung zwischen zwei Jungs zu kämpfen. Am Ende der zweiten Staffel war es offen, ob sich Victor für Benji oder für Rahim entscheiden würde. Staffel drei soll nun ab dem 15. Juni Antworten liefern.

Streaming-Highlights in den Mediatheken

Rock am Ring - back to life

In der dreiteiligen Doku-Reihe „Rock am Ring - back to life“ dreht sich alles um die Hintergründe und die Geschichte des bekanntesten Rockfestivals am Nürnburgring. Nach zwei Jahren Pandemie will die Doku unter anderem beantworten, ob das Festival wieder so werden kann, wie es früher war, oder ob sich alles verändert. Zu sehen ist die Doku-Reihe ab dem 4., 5. und 6. Juni in der ARD- Mediathek.

How to Dad

Der Frage, wie man ein guter Vater ist, geht die sechsteilige Comedy-Serie „How to Dad“ nach. Hier treffen sich vier unterschiedliche Väter im Vorraum eines Ballettstudios, in dem ihre Kinder tanzen. Was als Gespräche über den anstehenden Vater-Kind-Tanz beginnt, wird im Laufe der Serie tiefgründiger, wenn die Männer über Schulen, das Liebesleben unter Eltern oder dem Umgang mit Kinderkrankheiten sprechen. Die Serie startet ab dem 10. Juni in der ARD-Mediathek.

Jugendland - Staffel 2

In der kleinen Ortschaft Uetze, weit entfernt von der nächsten Großstadt, schmiedet René immer wieder neue Pläne, mit denen er sich beweisen will. Passend zu jedem Plan entwirft er auch eine Hookline. Die Serie „Jugendland“ folgt einem Außenseiter, der in seinem Heimatdorf geblieben ist, statt für einen Job oder eine Ausbildung in die Großstadt zu ziehen. Die zweite Staffel startet ab dem 16. Juni in der ARD-Mediathek.

Die Recyclinglüge

In dem investigativem Dokumentarfilm nehmen Journalisten die Entsorgungsindustrie unter die Lupe. Die Plastikkrise hat sich in den letzten Jahren verschärft und obwohl sich auf vielen Produkten die Aufschrifft „100 Prozent recyclebar“ finden lässt, wird heute doch mehr Neuplastik produziert als jemals zuvor. Ist Recycling am Ende doch nur Greenwashing? Und wer verdient an der Plastikkrise? Diesen und weiteren Fragen gehen die Autoren des Films in 75 Minuten ab dem 16. Juni in der ARD-Mediathek nach.

Alive and Kicking

Die vier Jugendlichen Guada, Samuel, Yeray und Mickey halten sich in einer psychiatrischen Klinik auf, da sie mit psychischen Problem zu kämpfen haben. Doch irgendwann haben die vier genug und beschließen stattdessen auf einen Roadtrip quer durch Europa zu gehen, um ihren Platz im Leben zu finden. Dabei werden sie allerdings von einem Privatdetektiv verfolgt, der die vier wieder zurückbringen soll. Die Serie erscheint ab dem 24. Juni in der ARD-Mediathek.

Streaming-Highlights bei Amazon Prime

This is Us - Staffel 6

Der Juni startet bei Amazon Prime direkt mit einer neuen Staffel der Hit-Serie „This is Us“. Die Drama-Serie folgt dem Leben einer amerikanischen Familie durch die Gegenwart, zeigt aber auch wichtige Momente aus ihrem Familienleben in Zukunft und Vergangenheit. Mit der sechsten Staffel, die ab dem 1. Juni geschaut werden kann, hat die Serie nun ihr Ende erreicht.

The Boys - Staffel 3

Ebenfalls zum Anfang des Monats veröffentlicht Amazon die dritte Staffel der Superhelden-Serie „The Boys“. In einer Welt, in der Superhelden wie Stars gefeiert - und von einem Management produziert - werden, folgt die Serie einer Gruppe von normalen Menschen, die sich gegen die teilweise korrupten und brutalen Helden auflehnen. In der dritten Staffel, die ab dem 3. Juni zu sehen ist, suchen die Boys nach einer Legende, mit der sie glauben gegen die Superhelden bestehen zu können - Soldier Boy.

The One That Got Away

Mit „The One That Got Away“ präsentiert Amazon eine Reality Show aus dem eigenen Haus. Hier treffen sechs Kandidatinnen und Kandidaten auf Menschen aus ihrer Vergangenheit, mit denen sie bereits zuvor eine Beziehung geführt haben. Sie hoffen darauf, im zweiten Anlauf den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Die Serie startet am 24. Juni.

Streaming-Highlights bei AppleTV+

Physical - Staffel 2

In den 1980er Jahren lebt Sheila Rubin mit ihrem Mann in San Diego. Während sie nach außen die artige Hausfrau spielt, die ihren Mann dabei unterstützt in die State Assembly gewählt zu werden, hat sie in ihrem Inneren mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen. Von denen kann sich Sheila aber befreien, wenn sie eine neue Leidenschaft entdeckt - Aerobic. Dass der Sport mehr als nur Training für sie sein kann, findet sie heraus, als sich ihr eine Geschäftsmöglichkeit auftut und sie Home-Workouts auf VHS produziert. Die zweite Staffel der schwarzen Comedy-Serie startet am 3. Juni.

For All Mankind - Staffel 3

In einem alternativen Universum schafft es die Sowietunion im Jahre 1969 vor den Vereinigten Staaten auf dem Mond zu landen. Damit droht das Apollo-Programm der NASA zu fallen. Stattdessen beginnen die Wissenschaftler damit, eine Basis auf dem Mond zu errichten. Der amerikanische Präsident verfolgt seine eigenen Pläne mit der Basis. Am ende der zweiten Staffel erreichen die Spannungen zwischen den USA und der Sowietunion ihren Höhepunkt. Die dritte Staffel läuft ab dem 10. Juni.

Loot

Nachdem die Milliardärin Molly Novak erfährt, dass ihr Ehemann, mit dem sie seit 20 Jahren verheiratet ist, sie betrogen hat, steht ihr Leben auf dem Kopf. In der Workplace-Comedy-Serie erleidet Molly einen öffentlichen Zusammenbruch, der sie in die Öffentlichkeit der Klatschpresse bringt. Um nach ihrem Zusammenbruch wieder zu sich selber zu finden, gründet sie eine wohltätige Organisation und begibt sich auf eine Reise. Die Comedyserie startet am 24. Juni mit den ersten drei Folgen, die restlichen Folgen erscheinen dann jede Woche neu.

(ga)