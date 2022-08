Film- und Serien-Neuheiten : Das sind die Streaming-Highlights im September 2022

Die Herr der Ringe-Serie „Die Ringe der Macht“ startet am 2. September auf AmazonPrime. Foto: Amazon.de

Service Bonn Der lang ersehnte Beginn der „Herr der Ringe“-Serie auf Amazon Prime, der Fall Hilal bei ARD Crime und ein neues Highlight der Marvel Studios: Ein Überblick über neue Filme und Serien im September 2022 bei Amazon Prime, Netflix, Sky, Disney+, AppleTV+ und in den Mediatheken.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Amazon

Streaming-Highlights bei Netflix

Cobra Kai: Staffel 5

Es wird dramatisch in der neuen Cobra-Kai-Staffel: Finden Robby und Miguel wieder zueinander und verlässt Johnny womöglich den Kampfsport? All dies deutet der offizielle Trailer bereits an. Genau wie die vier Vorgängerstaffeln wird auch die fünfte Staffel wieder zehn Episoden umfassen. Sie erscheint am 9. September.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Devil in Ohio

Eine Psychiaterin nimmt die junge Patientin Mae, die einer Sekte entkam, bei sich auf und gefährdet damit nicht nur ihre Familie, sondern auch ihr Leben. Die Thrillerserie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Daria Polatin. Sie startet am 2. September.

Die Mädchen aus der letzten Reihe

Fünf Frauen in den 30ern, die seit Schulzeiten befreundet sind, kommen zu ihrem alljährlichen Urlaub zusammen. Doch in diesem Jahr ist alles anders, denn eine von ihnen hat gerade eine Krebsdiagnose erhalten. Das Erscheinungsdatum dieser Comedyserie ist der 23. September.

Skandal! Der Sturz von Wirecard

Der aufstrebende Finanzdienstleister Wirecard begeisterte die Finanzbranche mit seinem unglaublichen Erfolg – bis ein hartnäckiges Journalistenteam den großen Betrug aufdeckte. Wer bisher noch immer nicht ganz sicher ist, was es mit diesem Vergehen genau auf sich hat, wird womöglich durch diese Dokumentation aufgeklärt. Sie erscheint am 16. September.

Hunde im All: Staffel 2

Eine witzige Zeichentrickserie für die Kleinen: Da die Erde in Gefahr ist, entsenden verzweifelte Wissenschaftler genetisch optimierte Hunde ins All, die für die Menschen einen neuen Heimatplaneten suchen sollen. Nach der erfolgreichen ersten Staffel im Jahr 2021 erscheint nun am 15. September eine weitere Staffel.

Das Festival der Troubadoure

25 Jahre ist es her, dass sich ein Reisemusiker und dessen Sohn zuletzt gesehen haben und nun bei einem Troubadour-Festival wieder aufeinandertreffen. Es ist vermutlich die letzte Chance, ihre Vergangenheit gemeinsam aufzuarbeiten und Frieden zu finden. Doch als Yusuf auf den Reisemusiker trifft, fühlt er sich alles andere als bereit, sich ihm zu öffnen. Wird es den beiden möglich werden, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, und Frieden in der Gegenwart zu finden? Diesen Film gibt es bereits ab dem 2. September auf Netflix zu sehen.

Streaming-Highlights bei Sky

Munich Games

München im Jahr 2022: Zum 50. Jahrestag des brutalen Terror-Akts von Olympia 1972 findet im Rahmen einer Gedenkfeier für die Opfer ein Freundschaftsspiel zwischen einem israelischen und einem deutschen Fußballklub statt. Um eine erneut drohende Terror-Attacke zu verhindern, müssen Polizei und Geheimdienste eng zusammenarbeiten. Die ersten beiden Episoden der sechsteiligen Sky-Serie stehen ab dem 2. September um 15 Uhr auf Abruf zur Verfügung. Ab dem 4. September folgt die wöchentliche Ausstrahlung.

The Batman

In dieser Neuverfilmung des bekannten Comics ist Robert Pattinson in der Titelrolle zu sehen. An Halloween wird der Bürgermeister vom Serienkiller Riddler in seiner Wohnung umgebracht. Zur Untersuchung des Tatortes wird zusätzlich Batman von Lieutenant James Gordon hinzugezogen. Er geht damit nicht nur gegen die Korruption in Gotham City vor, sondern ist außerdem einem Serienkiller auf der Spur. Als Erscheinungsdatum ist der 2. September vorgesehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Hilfe, die Kinder sind zurück!

Das Ehepaaar Catherine und Yann hat sich in dem alltäglichen Trott eingerichtet, doch die Stimmung ist angespannt, denn Yann widmet sich nach Kündigung seines Jobs nun der Bonsai-Pflege. Die Nerven liegen bei dem Ehepaar erst recht blank, als die Tochter mit ihrem Freund bei ihnen einzieht. Die zwei Paare sind so unterschiedlich, dass das Zusammenleben sehr brisant und sicherlich nie langweilig wird. Die Premiere der französischen Komödie aus dem Jahr 2020 ist für den 7. September angesetzt.

Scream

Der Ghostface-Killer ist zurück! Zehn Jahre nach Erscheinen des vierten Teils wird es jetzt den fünften Teil der Reihe geben. Dieser ist dem bereits toten Regisseur Wes Craven gewidmet. Die Handlung spielt 25 Jahre nach dem erstmaligen Auftauchen eines Mörders in Woodsboro, als erneut ein Mörder im Geisterkostüm auftaucht. Verfügbar ist die neue Ausgabe ab dem 16. September.

After Love

Bald erscheint der dritte Teil der "After"-Reihe nach dem weltweiten Bestseller: Dass Tessa ein Angebot ihres Traumjobs in Seattle bekommt, stellt ihre leidenschaftliche Beziehung mit Hardin auf die Probe. Insbesondere Hardins Eifersucht und sein unberechenbares Verhalten sorgen für Herausforderungen. Hinweis für Fans der „After“-Reihe: Insgesamt gibt es vier Neubesetzungen! Der Film erscheint am 23. September.

Alaska: Ein Jahr in der Wildnis

Bei „Sky Nature“ erscheint am 6. September eine weitere Folge der vierteiligen Dokumentation über die gnadenlosen Winter in Alaska. Bei eisigen Temperaturen sind die Tage kurz und die Nahrung begrenzt. Wer hier überleben will, muss perfekt an die Eiseskälte angepasst sein.

Marry Me

Kat hat gerade zusammen mit ihrem Partner Bastian die neue Hit-Single „Marry Me“ veröffentlicht. Beide wollen bei einer öffentlichen Zeremonie vor großem Publikum heiraten. Doch wenige Sekunden vor dem großen Moment erfährt Kat (gespielt von Jennifer Lopez), dass Bastian sie mit einer Assistentin betrogen hat. Ganz spontan entscheidet sie sich dazu, einen Wildfremden aus dem Publikum zu heiraten. Nun treffen zwei völlig verschiedene Lebensrealitäten aufeinander, woraus sich unerwartet eine Romanze entwickelt. Die Komödie erscheint am 9. September.

Streaming-Highlights in den Mediatheken

Down the Road (SWR)

Im Mittelpunkt der vierteiligen Dokureihe stehen sechs junge Menschen mit Down-Syndrom, die ohne ihre Familien im Südwesten Deutschlands unterwegs sind. Gemeinsam mit ihrem "Reiseleiter" und Host Ross Antony gehen sie auf eine Abenteuerreise in die Selbstständigkeit. Sie zeigen, wer sie sind und wozu sie in der Lage sind. Ab dem 27. September erfolgt die lineare Ausstrahlung dieser Dokureihe wöchentlich.

Thirteen - Ein gestohlenes Leben (ARD Degeto)

13 Jahre sind vergangen, als die 26-jährige Ivy Moxam ihre Familie erstmals wiedersieht. All die Jahre lang musste sie unentdeckt mit einem Entführer in dessen Versteck überleben. Wie konnte all das sein? Die Fragen bleiben offen, auch dann noch, als Ivy freikommt und als erwachsene junge Frau in ihr Zuhause zurückkehrt. Der Beginn der Ausstrahlung ist für den 2. September angesetzt.

The Sister - Vergraben (ONE)

In der vierteiligen Mysteryserie wird ein Ehemann von den Schatten der Vergangenheit eingeholt und daraufhin in einen gewalttätigen Strudel hineingesogen: Nathan (Russell Tovey) ist ein orientierungsloser, aber wohlmeinender Mann, der seit über einem Jahrzehnt ein dunkles Geheimnis verbirgt. Schließlich ist es das erneute Auftauchen eines alten Bekannten, welches ihn erschüttert: Bob hat schockierende Neuigkeiten, die Nathan zu einer Reihe katastrophaler Entscheidungen treiben. Die lineare Ausstrahlung beginnt ab dem 6. September.

ARD Crime Time: Der Fall Hilal (NDR)

Am 27. Januar 1999 verschwindet die 10-jährige Hilal Ercan am helllichten Tag in Hamburg. Mehr als 23 Jahre später gibt es in diesem Cold Case noch immer keine Spur von ihr. Die Polizei ermittelt im Frühjahr 1999 wochenlang im Umfeld der türkischen Familie, kann Hilal jedoch nicht finden. Immer wieder neu aufkeimende Hoffnungen werden durch andere Skandale erstickt und so hat Familie Ercan das Vertrauen in die Hamburger Polizei längst verloren. Inzwischen sucht sie auf eigene Faust nach Spuren und neuen Zeugen. Die Doku-Serie begleitet das Team um Hilals Bruder 18 Monate lang bei der Spurensuche, gibt exklusive Einblicke in die Ermittlungen und erscheint ab dem 23. September.

Die Misswahl (SWR)

Eine Gruppe von Frauen plant in dieser historischen Verfilmung, beim Wettbewerb um die "schönste Frau der Welt" Unruhe zu stiften. Bei der Moderation der Wahl in London stürmen die Revoluzzerinnen um Akademikerin Sally Alexander (Keira Knightley) plötzlich die Bühne. Sie wollen ein emanzipatorisches Zeichen setzen und sich nicht mehr unterwerfen. Die Ausstrahlung des Spielfilms erfolgt am 29. September.

Streaming-Highlights bei Disney+

Thor: Love and Thunder

Der Gott des Donners (Chris Hemsworth) begibt sich auf eine Reise, die für ihn komplett neu ist: die Suche nach innerem Frieden. Doch die wird gestört als ein galaktischer Killer, bekannt als Gorr der Götterschlächter (Christian Bale), ins Spiel kommt und danach strebt, alle Götter auszulöschen. Wird Donner Hilfe bekommen? Und kann der Rachefeldzug aufgehalten werden? Das neue Highlight der Marvel Studios erscheint am 8. September.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Andor

Die Serie „Andor“ erkundet die Star-Wars-Galaxis aus einer neuen Perspektive und konzentriert sich auf Cassian Andors Reise. Sie erzählt die Vorgeschichte des Films „Rogue One“, der anfänglichen Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten daran beteiligt wurden. Cassian Andor ist aus „Rogue One“ als heldenhafter Geheimdienstoffizier bekannt, war er jedoch anfangs ein Einzelgänger, der in der Rebellion wenig Sinn sah. Erst mit der Zerstörung seiner Heimat beginnt er, diese Haltung zu ändern. Die neue Star-Wars-Serie ist ab dem 21. September zu sehen.

Pinocchio

Ebenfalls ein Tipp der Redaktion stellt die Disney-Neuverfilmung von „Pinocchio“ des Oscarpreisträgers Guillermo Del Toro dar. Die Zuschauer werden in das düstere Italien der 1930er-Jahre versetzt, wenn Pinocchio auf einer großen Reise lernt, seine Umwelt und auch seinen Vater besser zu verstehen. Die Neuverfilmung erscheint am 8. September.

Streaming-Highlights bei AppleTV+

Central Park (Staffel 3)

„Central Park" ist eine animierte Musical Comedy über Familie Tillerman, die im Central Park lebt. Die Eltern, Parkmanager Owen und Journalistin Paige, haben sich dabei gegen Bauprojekte und andere Strapazen zu wehren. In der dritten Staffel von „Central Park“ strebt Bitsy immer noch unerbittlich danach, den Park zu kaufen, während Owen mit einer Werbekampagne mehr Menschen für den Park begeistern will. Die Premiere der dritten Staffel ist für den 9. September angesetzt.

The Greatest Beer Run Ever

Der Film spielt im Jahre 1967, während der Vietnamkrieg in vollem Gang ist. John (Zac Efron) wurde nicht eingezogen – und vermisst seine Freunde, die dort kämpfen. Also macht er sich auf nach Vietnam, um sie dort zu besuchen und einfach mal wieder ein paar Dosen Bier mit ihnen zu trinken - was sich zu einem großem Abenteuer entwickelt. Der Film erscheint am 30. September.

Streaming-Highlight bei Amazon Prime

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Staffel 1)

Neben vertrauten Charakteren gibt es auch neue Bewohner der Mittelerde, die sich dem Bösen stellen müssen. Die Serie spielt 3000 Jahre vor den Filmen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges bis zu den majestätischen Wäldern von Lindon, vom Inselkönigreich Númenor bis zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden die Charaktere das zukünftige Erbe besonders prägen. Das Fantasy-Highlight startet am 2. September.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga)