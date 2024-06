Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im Juli 2024

Eigentlich ist Detective Axel Foley (Eddie Murphy) in Detroit bei der Polizei tätig, doch die Spur zum Mörder eines guten Freundes führt ihn zurück in sein ehemaliges Revier. Angekommen in Beverly Hills gerät er mit seinen langjährigen Wegbegleitern in den Strudel einer weitverzweigten Verschwörung. Auch seine Tochter und ihr Ex-Freund befinden sich in großer Gefahr. Der vierte Teil der Beverly-Hills-Cop-Filme erscheint am 3. Juli auf Netflix.