Film- und Serien-Tipps : Das sind die Streaming-Highlights im Mai 2022

Die nächste Staffel von Stranger Things erscheint Ende Mai. Foto: Jackson Davis/Netflix/dpa

Service Bonn Eine neue Staffel von „Stranger Things“, eine Serie über Obi-Wan Kenobi und weitere prominent besetzte Highlights. Ein Überblick über neue Filme und Serien im Mai 2022 bei Amazon Prime, Netflix, Sky, Disney+, AppleTV+ und in den Mediatheken.



Streaming-Highlights bei Netflix

Ein Mordsteam ermittelt wieder

In der französischen Krimi-Komödie geht es um zwei Polizisten (gespielt von Omar Sy und Laurent Lafitte), die nach einem Jahrzehnt wieder zusammenarbeiten müssen. Zusammen untersucht das ungleiche Paar in einer entzweiten französischen Stadt einen Mord. Was nach einem simplen Drogendeal aussieht, entpuppt sich jedoch als großkalibriger Kriminalfall. Der Film ist ab dem 6. Mai zu sehen.

Neumatt

Die Drama-Serie „Neumatt“ dreht sich um den Unternehmensberater Michi Wyss, der den in Schwierigkeiten geratenen Hof seines Vaters erbt. Dabei muss er sich seiner Vergangenheit stellen und der Zukunft seiner Familie. Die Serie startet am 13. Mai.

The Lincoln Lawyer

Der Anwalt Mickey Haller führt seine Kanzlei vom Rücksitz seines Lincoln aus und übernimmt große und kleine Fälle rund um Los Angeles. Die genaue Handlung der Serie, die auf dem zweiten Band „So wahr uns Gott helfe“ der Mickey-Haller-Buchreihe des Autors Michael Connelly basiert, ist noch unklar. Start der Serie ist am 13. Mai.

Stranger Things - Staffel 4, Ausgabe 1

Der erste Teil der viertel Staffel der Sci-Fi-Erfolgsserie „Stranger Things“ setzt ein halbes Jahr nach den Ereignissen im Finale der dritten Staffel ein. Die Freunde haben mit den Folgen zu kämpfen und sich zum ersten Mal voneinander getrennt. Nun taucht eine neue übernatürliche Gefahr auf, die ein grausames Rätsel aufwirft. Die ersten Folgen der Staffel sind ab dem 27. Mai zu sehen, Teil 2 startet dann Anfang Juli.

Deadwind

In der dritten Staffel der Drama-Serie „Deadwind“ stürzen sich Karppi und Nurmi nach ihrer Versöhnung in einen Fall mit einem rätselhaften Symbol, pharmazeutischen Versprechen und einem zutiefst gestörten Killer. Los geht es am 18. Mai.

Wer hat Sara ermordet?

Ein Erfolg bei Netflix waren die ersten beiden Staffel der Thriller-Serie „Wer hat Sara ermordet?“. Ab dem 18. Mai geht es mit der dritten Staffel weiter. Netflix kündigt die neuen Folgen so an: In dieser letzten Staffel werden Feinde zu Verbündeten und die Wahrheit kommt endlich ans Licht. Doch Álex steht vor einem neuen Rätsel: Was ist mit Sara passiert?

Love, Death & Robots

In die dritte Ausgabe startet auch die animierte Anthology-Serie „Love, Death & Robots“. Jeder Kurzfilm hat eine abgeschlossene Handlung, die auf den Kurzgeschichten verschiedener internationaler Schriftsteller basiert. Als Produzenten agieren unter anderem Tim Miller und David Fincher. Die neuen Folgen sind ab dem 20. Mai zu sehen.

Streaming-Highlights bei Sky

The Staircase

Was geschah auf der Treppe? Dieser Frage geht die Crime-Serie „The Staircase“ nach, nachdem eine Ehefrau und Mutter unter mysteriösen Umständen in ihrem eigenen Haus ums Leben kam. Die Hollywood-Stars Toni Collette und Colin Firth spielen die Hauptrollen in der Serie, die auf einem wahren Fall basiert. Die acht Folgen sind ab 5. Mai zu sehen.

The Righteous Gemstones

Bei den Gemstones handelt es sich um eine gierige Fernsehprediger-Dynastie um Patriarch Eli (John Goodman). In der zweiten Staffel der Satire-Serie müssen sie sich mit ihrer dunklen Vergangenheit, neuen Partnern und einem hartnäckigen Investigativreporter auseinandersetzen. Start ist am 7. Mai.

Tschugger

Im Mittelpunkt der Crime-Comedy-Serie aus der Schweiz steht der etwas angeberische Kantonpolizist Bax, der bei einem Drogenfall einen Praktikanten für eine Undercover-Aktion einsetzt. Nachdem diese anders verläuft als geplant, schalten sich unter anderem die Bundespolizei und der lokale Polizeichef ein. Nun tut Bax alles daran, den Fall zu lösen. Die fünf Episoden sind vom 12. Mai an zu sehen.

Das Boot

Die Sky-Original-Serie „Das Boot“ wird um eine dritte Staffel verlängert. Darin bereitet im Frühjahr 1943 L.I. Ehrenberg in Kiel neue U Boote für den Einsatz vor. Indessen macht der britische Commander Swinburne nach dem Verlust seines Sohnes umso entschlossener Jagd auf deutsche U-Boote. Gestapo Mann Hagen Forster ermittelt im neutralen Portugal unter Spionen und Exilanten. Die zehn Folgen sind ab 14. Mai zu sehen.

The Time Traveler’s Wife

In der sechsteiligen Liebesgeschichte verliebt sich Clare (Rose Leslie) unsterblich in Henry (Theo James). Bei Henry handelt es sich um einen Zeitreisenden, der unwillkürlich durch die Zeit reist. Seine Fähigkeiten sind für ihn keine Gabe, sondern ein Fluch, denn er kann sie nicht kontrollieren. Die Serie ist ab dem 16. Mai zu sehen.

Welcome to Flatch

„Welcome to Flatch“ ist eine Mockumentary-Serie: Ein Doku-Filmteam soll darin den Alltag von einfachen Leuten in einer US-Kleinstadt porträtieren. Dabei trifft sie auf die ziemlich schrägen Bewohner von Flatch. Die 14 Folgen der Comedy-Serie starten am 26. Mai.

Chernobyl: The Lost Tapes

Am 26. April 1986 ereignete sich im Atomkraftwerk in Tschernobyl der GAU. Emmy-Preisträger James Jones erzählt anhand von fesselnden Archivaufnahmen die Geschichte der Nuklearkatastrophe. Der Dokumentarfilm ist ab dem 27. Mai zu sehen.

Der ewige Gefangene

Die HBO-Dokumentation „Der ewige Gefangene“ erzählt die Geschichte von Abu Zubaydah. Obwohl er nie wegen eines Verbrechens angeklagt wurde, befindet er sich seit 2006 im US Gefangenenlager Guantánamo Bay. Start ist am 27. Mai.

The Endgame

In der Crime-Serie „The Endgame“ führt Monica Baccarin als Bankräuberin das FBI an der Nase herum. Agentin Ryan Michelle Bathe soll sie stoppen. Die ersten Staffel umfasst zehn Episoden und ist ab 29. Mai zu sehen.

Streaming-Highlights bei Disney+

Star Wars: Kenobi

Ende Mai startet mit „Kenobi“ eine Serie über eine der beliebtesten Figuren aus dem Star-Wars-Universum. Im Zentrum steht Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, angesiedelt ist die Serie zwischen Episode 3 und 4. Zu dem Zeitpunkt hält sich Obi-Wan auf dem Wüsten-Planeten Tatooine versteckt, wo er über den jungen Luke Skywalker wacht. Die Hauptrolle spielt wie in der Prequel-Trilogie Ewan McGregor, zudem kehrt unter anderem Hayden Christensen als Darth Vader zurück. Die Serie startet am 27. Mai.

Malcolm Mittendrin

„Malcolm mittendrin“ gehört zu den beliebtesten Comedy-Serien Anfang der 2000er. Nun erscheinen die sieben Staffeln der Serie rund um Malcolm und seine Familie (unter anderem Bryan Cranston als Vater) auf Disney+. Start ist am 25. Mai.

Streaming-Highlights in den Mediatheken

Hype - Staffel 1

Die erste Staffel der Rap-Musical-Serie „Hype“ startet mit fünf Episoden à 20 Minuten. Es geht um einen 20-jährigen Rapper namens Musa (Soufiane El Mesaudi) aus dem Kölner Stadtteil Porz sowie um die erfolgreiche Influencerin Naila (Nora Henes). Musa und Naila kämpfen um ihren Platz in der Welt, um ihren Hype und werden dafür auf harte Proben gestellt. Die erste Staffel geht ab 6. Mai in der ARD-Mediathek online.

Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus

Die vierteilige True-Crime-Serie befasst sich mit der größten Mordserie in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte und spricht mit Ermittlern, Angehörigen sowie Experten: Fast fünf Jahre lang tötete der Pfleger Niels Högel in Oldenburg und Delmenhorst Patientinnen und Patienten. Umfassende Recherchen rekonstruieren, wie es zu dieser Mordserie kommen konnte. Ab 9. Mai ist die Doku-Serie in der ARD-Mediathek verfügbar.

FinefoodStories

Menschen und ihre kulinarischen Leidenschaften - darin geht es in der Doku-Reihe "FineFoodStories". Folge 1 porträtiert Paolo und Michele Cimino und ihre süditalienische Küche, Folge 2 Sophia Hoffmann und Folge 3 Lauren, Thorsten, Marvin und die Berliner Foodtrucks. Die 45-minütigen Folgen gibt es ab 15. Mai in der ARD-Mediathek.

ARD-Investigativ: Angst nach der Ahrflut. Neue Fehler beim Wiederaufbau?

In der Nacht zum 15. Juli 2021 erlebten die Bewohner des Ahrtals eine gewaltige Flutkatastrophe. Nach den Monaten der ersten unmittelbaren Hilfe herrschen nun Angst und Stillstand. Viele stellen sich jetzt Fragen wie: Sollen sie überhaupt an alter Stelle wiederaufbauen? Wie sicher ist das Ahrtal für seine Anwohner überhaupt? Ab 17. Mai gibt es die Dokumentation in der ARD-Mediathek.

Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin

Seit 70 Jahren ist Elisabeth II. eine Instanz. Auch heute noch, im 97. Lebensjahr, bleibt sie eine Ikone im Fokus der Weltöffentlichkeit. Doch wer ist diese Dame mit den markanten Hüten? Anlässlich der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum Anfang Juni erzählt die sechsteilige Dokuserie ab 26. Mai in der ARD-Mediathek das Leben der britischen Königin Elisabeth II.

Herzogpark

Die Serie „Herzogpark“ spielt in der Münchner Society. Darin kommt Maria Schreiber (Heike Makatsch) zu Beginn aus dem Gefängnis. Zwei Jahre später übernimmt sie das Catering bei einer der legendären Partys von Nikolaus van der Bruck im Herzogpark. Der Abend endet jedoch anders als geplant. Start ist am 3. Mai bei RTL+.

Streaming-Highlights bei Amazon Prime

The Wilds - Staffel 2

In der Drama-Serie „The Wilds“ geht es um neun junge Frauen, die auf dem Weg nach Hawaii sind, als ihr Flugzeug abstürzt. Sie stranden auf einer einsamen Insel - und wissen dabei nicht, dass sie Teil eines aufwendigen Sozialexperiments sind. Am 6. Mai startet die zweite Staffel.

Night Sky - Staffel 1

Mit "Night Sky" startet am 20. Mai exklusiv ein Sci-Fi-Drama bei Amazon Prime Video - und alle acht Folgen stehen auf einmal zum Abruf bereit. In der Serie geht es um das Ehepaar York, das in seinem Garten eine vergrabene Kammer entdeckt. Diese führt auf unerklärliche Weise zu einem verlassenen Planeten. Ihr Geheimnis hüten die beiden, doch als ein rätselhafter Mann in ihr Leben tritt, wird die ruhige Existenz der Yorks auf den Kopf gestellt.

Bang Bang Baby - Staffel 1

Die Amazon Original Serie „Bang Bang Baby“ spielt im Jahr 1986 und dreht sich um das Leben einer 16-Jährigen in einer norditalienischen Kleinstadt. Dieses verändert sich schlagartig, als sie erfährt, dass ihr vermeintlich toter Vater noch am Leben ist. Aus Liebe zu ihm stürzt sich die Jugendliche in die Welt organisierter Kriminalität und lässt sich verführen vom Charme des Verbrechens. Start ist am 19. Mai.

Streaming-Highlights bei AppleTV+

Teheran - Staffel 2

Die Spionageserie greift die Beziehungen zwischen Israel und dem Iran auf. Im Zentrum steht eine Hackerin und Agentin des Mossad, die auf einer verdeckten Mission in Teheran ist. Ziel ist die Störung des iranischen Flugabwehrraketensystems. Die zweite Staffel startet am 6. Mai.

Die Schlange von Essex

„Die Schlange von Essex“ spielt im London unter Queen Viktoria: Die junge Londonerin Cora Seaborne (Claire Danes) verliert ihren Ehemann und zieht nach Essex, um Berichten über eine mythische Schlange auf den Grund zu gehen. Dort lernt die den Pfarrer des Dorfes (Tom Hiddleston) kennen. Als eine Leiche entdeckt wird, beschuldigen die Bewohner die Londonerin, die Kreatur geweckt zu haben. Die Serie, die auf dem Roman von Sarah Perry basiert, ist am 13. Mai zu sehen.

Shining Girls

Die Serie handelt von einer Frau (Elisabeth Moss), die einen brutalen Angriff überlebt und sich in einer sich ständig verändernden Realität wiedergefunden hat. Eines Tages erfährt sie, dass ein kürzlich geschehener Mord mit dem Angriff auf sie in Verbindung steht. Zusammen mit einem erfahrenen Reporter versucht sie, ihre unbeständige Gegenwart zu verstehen und sich der Vergangenheit zu stellen. Die Serie ist bereits gestartet.

